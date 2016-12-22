Iperius Backup - программа резервного копирования и синхронизации данных. Этот инструмент позволяет проводит резервное копирование на любые носители информации, как NAS, внешние диски USB, носители RDX и компьютеры в сети. Включает в себя планировщик заданий и отправку электронного уведомления о проведенном копировании по электронной почте.

Поддерживает сжатие zip без ограничения в размере файлов, инкрементальный бэкап, аутентификацию в сети и запуск внешних скриптов и программ. Можно также активировать пробную версию, позволяющую резервное копирование на Стример (DAT, LTO и т.д...), облачное резервное копирование (SkyDrive, Dropbox, Google Диск), удаленное резервное копирование по FTP, резервное копирование баз данных и копирование Образа Диска (аварийное восстановление).



Основные характеристики Iperius Backup: