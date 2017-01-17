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ArsClip для Windows

ArsClip 5.20

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Описание ArsClip 5.20Описание   Скачать ArsClip 5.20СКАЧАТЬ (3,28 Мб) Скриншоты ArsClip 5.20Скриншоты (5)   Статистика ArsClip 5.20Статистика   Отзывы о ArsClip 5.20Отзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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ArsClip - небольшая полезная утилита для расширения возможностей стандартного буфера обмена. Она сохраняет все, что попадает в буфер обмена и размещает иконку того приложения, откуда была сделана копия. При желании такое отслеживание можно отключить и копирования в буфер не будет.

При выборе той или иной иконки появляется его предварительный просмотр, что достаточно удобно при работе с картинками и большими текстовыми документами. Продуманно выполнен механизм создания горячих клавиш, с помощью которых значительно упрощается вставка скопированной информации в программы и документы.

В целом функционал этой небольшой программы достаточно разнообразен, что позволяет индивидуально настроить работу инструмента. В сочетании с понятным и не загроможденным интерфейсом ArsClip может пригодиться для облегчения повседневной работы за компьютером.

Что нового в ArsClip 5.20?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты ArsClip:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 837
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения

Отзывы о программе ArsClip

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