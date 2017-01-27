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Мир в огне для Android

Мир в огне 3.4.1b для Android

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Описание Мир в огне 3.4.1b для AndroidОписание   Скачать Мир в огне 3.4.1b для AndroidСКАЧАТЬ (31,69 Мб) Скриншоты Мир в огне 3.4.1b для AndroidСкриншоты (10)   Статистика Мир в огне 3.4.1b для AndroidСтатистика   Отзывы о Мир в огне 3.4.1b для AndroidОтзывы (7)  
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4.35 из 5, всего оценок - 18
  • Рейтинг программы - 4.35 из 5
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Мир в огне – новая военная стратегия, в которой вы столкнетесь с вооруженными силами Китая.

Что бы отбить нападение врага и начать наступление, постройте и обучите войска, обустраивайте базу и соберите достаточно ресурсов. В приложении, помимо одиночной компании, присутствует многопользовательский режим, где вы сможете объединиться или напасть на других игроков.

Особенности игры:

  • Военный симулятор с отличной графикой и анимацией, реалистичной техникой.
  • Собирайте ресурсы, стройте здания, обучайте войска и выполняйте различные задания.
  • Захватывающие бои по всему земному шару.
  • Уникальные подводные битвы.
  • Супероружие под кодовым именем Атлас
  • Поддерживайте связь с друзьями Facebook во время боя.
Что нового в Мир в огне 3.4.1b для Android?
  • УСИЛЕНИЕ БАШЕН. Если разместить достаточно юнитов, можно получить еще больше мощи, чем обеспечивают башни.
  • Исправлена ошибка, из-за которой победа с полными ОЖ не засчитывалась как Доминирование.
  • Исправлена ошибка, препятствовавшая автоматическому размещению Атласа/Прометея во время оборонительных сражений.
  • Исправлена ошибка, из-за которой игроки не получали полный бонус от своих башен.
Скриншоты Мир в огне:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 8 165
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии

Отзывы о программе Мир в огне

Игорь про Мир в огне 2.9.0к для Android [15-04-2016]

Игра как всегда висит. После обновления, потом проверки обновления, потом опять началось обновление и всё.... Висю. Играю ужеина третьем смартфоне, потому могу сказать смело- игра очень тяжелая, вечно идеи обновление и проверка и обновление и опять обновление. Или, как сейчас( 15.04.2016) вообще стояк в загрузке. Надеюсь что ничего не изменится и качну другую нормальную стратегию. Радует что я ни разу не ловился на крючок и не платил деньги за звезды и другое фуфло.
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Роман про Мир в огне 2.7.0q для Android [23-10-2015]

Получил 12 лвл и забанили в чем проблема? Подскажите что можно сделать?
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дарья про Мир в огне 2.3.0y для Android [19-03-2015]

Меня тоже забанили играла полгода проктически круглыми сутками дошла до 79 уравня я реально играла честно и некаких непровоправных действийнеделала обратилась в поддержку говарят что за незаконное приобретение звёзд единственное я использовала звёзды каторые разрабы сами же дают за акции получается что используешь звёзды не покупая их и их дебильная программа тебя банит
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Варяг про Мир в огне 2.2.0n для Android [30-12-2014]

БАНЯТ ЧЕСТНЫХ ИГРОКОВ Вчера забанили уже 2 игрока нашей фракции, непонятно за что! техподдержка присутствует только в виде бота который отправляет письма с непонятным содержанием, так что крепко подумайте прежде чем тратить на эту игру время и деньги. !!!
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oleg в ответ Варяг про Мир в огне 2.2.2a для Android [20-02-2015]

Меня забанили вчера. Дошёл до 13 уровня, читами не пользуюсь, играю честно. В чем причина непонимаю?
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Роман про Мир в огне 1.9.1a для Android [21-05-2014]

Разработчикам похер на все. если игрок с 15 уровнем имеет защиту 4000 и технику при 100 уровне. а на базе шаром кати нет ничего кроме здания базы. и таких игроков 50-60% на жалобы никто не реагирует. так и назовите игру не мир в огне. а война читеров
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