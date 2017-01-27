Мир в огне 3.4.1b для Android Описание СКАЧАТЬ ( 31,69 Мб) Скриншоты (10) Статистика Отзывы (7) Оцените программу!

4.35 из 5, всего оценок - 18 Рейтинг программы - 4.35 из 5

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5 Мир в огне – новая военная стратегия, в которой вы столкнетесь с вооруженными силами Китая. Что бы отбить нападение врага и начать наступление, постройте и обучите войска, обустраивайте базу и соберите достаточно ресурсов. В приложении, помимо одиночной компании, присутствует многопользовательский режим, где вы сможете объединиться или напасть на других игроков. Особенности игры: Военный симулятор с отличной графикой и анимацией, реалистичной техникой.

Собирайте ресурсы, стройте здания, обучайте войска и выполняйте различные задания.

Захватывающие бои по всему земному шару.

Уникальные подводные битвы.

Супероружие под кодовым именем Атлас

Поддерживайте связь с друзьями Facebook во время боя. Что нового в Мир в огне 3.4.1b для Android?

УСИЛЕНИЕ БАШЕН. Если разместить достаточно юнитов, можно получить еще больше мощи, чем обеспечивают башни.

Исправлена ошибка, из-за которой победа с полными ОЖ не засчитывалась как Доминирование.

Исправлена ошибка, препятствовавшая автоматическому размещению Атласа/Прометея во время оборонительных сражений.

Исправлена ошибка, из-за которой игроки не получали полный бонус от своих башен. Скриншоты Мир в огне: Статус программы Бесплатная Операционка Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x Интерфейс Русский Закачек (сегодня/всего) 5 / 8 165 Разработчик Gameloft Последнее обновление 27.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Стратегии Отзывы о программе Мир в огне Игорь Игра как всегда висит. После обновления, потом проверки обновления, потом опять началось обновление и всё.... Висю. Играю ужеина третьем смартфоне, потому могу сказать смело- игра очень тяжелая, вечно идеи обновление и проверка и обновление и опять обновление. Или, как сейчас( 15.04.2016) вообще стояк в загрузке. Надеюсь что ничего не изменится и качну другую нормальную стратегию. Радует что я ни разу не ловился на крючок и не платил деньги за звезды и другое фуфло.

| | Ответить Роман Получил 12 лвл и забанили в чем проблема? Подскажите что можно сделать?

| | Ответить дарья Меня тоже забанили играла полгода проктически круглыми сутками дошла до 79 уравня я реально играла честно и некаких непровоправных действийнеделала обратилась в поддержку говарят что за незаконное приобретение звёзд единственное я использовала звёзды каторые разрабы сами же дают за акции получается что используешь звёзды не покупая их и их дебильная программа тебя банит

5 | | Ответить Варяг БАНЯТ ЧЕСТНЫХ ИГРОКОВ Вчера забанили уже 2 игрока нашей фракции, непонятно за что! техподдержка присутствует только в виде бота который отправляет письма с непонятным содержанием, так что крепко подумайте прежде чем тратить на эту игру время и деньги. !!!

2 | | Ответить oleg Варяг Меня забанили вчера. Дошёл до 13 уровня, читами не пользуюсь, играю честно. В чем причина непонимаю?

2 | | Ответить Роман Разработчикам похер на все. если игрок с 15 уровнем имеет защиту 4000 и технику при 100 уровне. а на базе шаром кати нет ничего кроме здания базы. и таких игроков 50-60% на жалобы никто не реагирует. так и назовите игру не мир в огне. а война читеров

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