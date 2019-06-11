Trench Assault - онлайн-стратегия на тему Второй Мировой войны, в которой вам предстоит собирать колоду карт, содержащую различное снаряжения и войсковые подразделения, и стараться разрушить вражеский штаб. Доступны штурмовики, артиллерия, бункеры, снайперы, пулеметы, пушки, танки, бомбы - все то, что человечество создало для уничтожения себе подобных.

Выигрывая сражения вам будут доставаться различные контейнеры, из которых будут выпадать новые карты или уже существующие, благодаря которым можно усиливать свою колоду и апгрейдить карты. Кроме этого можно собирать медали за победы и постараться занять топ таблице лидеров.

Ключевые особенности: