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Trench Assault для Android

Trench Assault 2.8.1 для Android

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Описание Trench Assault 2.8.1 для AndroidОписание   Скачать Trench Assault 2.8.1 для AndroidСКАЧАТЬ (9,89 Мб) Скриншоты Trench Assault 2.8.1 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Trench Assault 2.8.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Trench Assault 2.8.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Trench Assault - онлайн-стратегия на тему Второй Мировой войны, в которой вам предстоит собирать колоду карт, содержащую различное снаряжения и войсковые подразделения, и стараться разрушить вражеский штаб. Доступны штурмовики, артиллерия, бункеры, снайперы, пулеметы, пушки, танки, бомбы - все то, что человечество создало для уничтожения себе подобных.

Выигрывая сражения вам будут доставаться различные контейнеры, из которых будут выпадать новые карты или уже существующие, благодаря которым можно усиливать свою колоду и апгрейдить карты. Кроме этого можно собирать медали за победы и постараться занять топ таблице лидеров.

Ключевые особенности:

  • Бесплатная стратегия на тему Второй Мировой войны.
  • PvP-сражения с игроками со всего мира.
  • Понятные механики.
  • Открывайте новые карты разрушая вражеский штаб.
  • Траншейная война с эпическими взрывами.
  • Получай медали.
  • Быстрые и зрелищные бои.
  • Разнообразие архетипов колод: агро, контроль, комбо.
Trench Assault
Trench Assault
Trench Assault
Trench Assault
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
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Категории программыСтратегии
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Отзывы о программе Trench Assault

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