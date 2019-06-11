Trench Assault

War and Magic 1.1.52.106080 для Android
Игра перенесет вас в волшебный мир мечей и магии. Она совмещает жанры пошаговой стратегии и градостроительного симулятора. Используя ресурсы и деньги, стройте здания
Великий Султан 1.4.04 для Android
Отличная возможность побывать в роли самого настоящего турецкого султана и почувствовать силу и великолепие Османской империи. Заслужите любовь простого народа.
Modern Conflict 1.2.1 для Android
Modern Conflict – незамысловатая на первый взгляд стратегия в реальном времени, может увлечь игрока на длительное время. Выберете одну из стран (Америка, Китай,
Revival (Возрождение цивилизации) 2 Trial 1.4.14 для Android
Revival (Возрождение цивилизации) 2 Trial - стратегия для Android-смартфонов. Игра вобрала в себя лучшие черты жанра. Здесь нужно добывать ресурсы, строить города,
Дракономания 4.0.0 для Android
Дракономания — красочный симулятор королевства драконов. Стройте здания, развивайте своих драконов, выводите новые породы питомцев и сметите всех на пути к победе.
Tower Defense Generals 1.1.7 для Android
Tower Defense Generals – вашу колонию собираются атаковать броневики, танки, боевые беспилотники и другие враги. Для защиты территорий используйте пулеметы,