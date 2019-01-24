Advanced Diary для Windows

Advanced Diary 5.0.2

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Описание Advanced Diary 5.0.2Описание   Скачать Advanced Diary 5.0.2СКАЧАТЬ (30,33 Мб) Скриншоты Advanced Diary 5.0.2Скриншоты (6)   Статистика Advanced Diary 5.0.2Статистика   Отзывы о Advanced Diary 5.0.2Отзывы (1)  
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4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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Advanced Diary - функциональный электронный дневник для ведения ежедневных записей. Имеет простую и удобную структуру, которая позволяет легко ориентироваться и быстро находить нужные записи. Возможно создание перекрестных ссылок на другие документы в базе данных.

Возможности Advanced Diary:

  • Создание и ведение нескольких дневников одновременно, в одном файле.
  • Позволяет вести аудио и видео дневники.
  • Поддержка различных баз данных. Создание новой базы данных и переключение между файлами непосредственно во время работы.
  • Защита базы данных паролем.
  • Поддерживает два типа навигации: Календарь и Дерево документов. Для перехода на нужную запись достаточно выбрать дату на календаре либо выбрать документ в дереве документов.
  • Поддерживает RTF формат при работе с текстами: настройка шрифтов, форматирование абзацев, возможность вставлять картинки и таблицы, поддержка гиперссылок на страницы в Интренет, локальные файлы или другие записи в базе данных.
  • Поддерживается экспорт записей в RTF или HTML документы. Встроенная функция печати позволяет редактировать отчеты перед печатью и сохранять их в HTML или RTF файл.
  • Имеет возможность присоединения файлов к документам.
  • Имеет полную поддержку Dropbox.
Что нового в Advanced Diary 5.0.2?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Advanced Diary:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 500 руб.
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 568
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКалендари, органайзеры, напоминалки
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Отзывы о программе Advanced Diary

Денис про Advanced Diary 4.0.1 [21-02-2016]

То что надо
Давно искал что-нибудь типа офлайн блога)
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