BIRTHDAY! millennium - приложение для создания напоминаний о различных событиях. Присутствует расчет переходящих праздников, определяемых относительно Пасхи,

Atomic Alarm Clock - программа, с помощью которой можно изменить стандартные часы в системном трее и расширить их функциональность

Стикеры - небольшое бесплатное приложение для создания заметок-напоминалок на рабочем столе в виде разноцветных стикеров. Присутствует возможность закреплять стикеры

Будильник 2.5.4

Будильник - бесплатные часы со большим количеством разнообразных и полезных функций. Например можно добавить запись с оповещением, о каком либо важном деле, и в

Simple Sticky Notes 4.4

Simple Sticky Notes - очень удобный и эффективный менеджер закладок-напоминалок на экране Вашего дисплея

Вечный календарь 2.54

Вечный календарь - в программе реализован алгоритм, позволяющий получать данные о любом дне григорианского или юлианского календаря в период с 1 по 3000 год н. э. В