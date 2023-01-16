Pichugin Organizer - менеджер напоминаний с простым настраиваемым интерфейсом. Предоставляет в начале рабочего дня список всех текущих дел или же только дел, которые назначены на сегодняшний день.

Содержит календарь с напоминаниями (напоминания можено разделить на тематические группы, устанвить для каждого приоритет и т.п.), быстро добавляемые записки(стикеры), которые "приклеиваются" к рабочемы столу и менеджер контактов - телефонная книга с возможностью добавления собственных полей и разделения контактов на группы. Может напоминать о текущем времени, показывая всплывающее окно курантов.