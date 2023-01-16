Pichugin Organizer для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.66/5 голосов - 21
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Календари, органайзеры, напоминалки
Загрузок (сегодня/всего):2 / 11 777 | Статистика
Размер:3,58 Мб
Pichugin Organizer скриншот № 1
Pichugin Organizer скриншот № 2
Pichugin Organizer скриншот № 3
Pichugin Organizer скриншот № 4

Pichugin Organizer - менеджер напоминаний с простым настраиваемым интерфейсом. Предоставляет в начале рабочего дня список всех текущих дел или же только дел, которые назначены на сегодняшний день.

Содержит календарь с напоминаниями (напоминания можено разделить на тематические группы, устанвить для каждого приоритет и т.п.), быстро добавляемые записки(стикеры), которые "приклеиваются" к рабочемы столу и менеджер контактов - телефонная книга с возможностью добавления собственных полей и разделения контактов на группы. Может напоминать о текущем времени, показывая всплывающее окно курантов.

Что нового в Pichugin Organizer 4.3?
  • добавлена поддержка Hi-DPI мониторов
  • добавлены дополнительные функции "Курантов"
  • улучшено взаимодействие с пользователем
  • добавлена совместимость с высококонтрастным режимом Windows
ТОП-сегодня раздела "Календари, органайзеры, напоминалки"
 

скачать BIRTHDAY! millenniumBIRTHDAY! millennium 4.12

BIRTHDAY! millennium - приложение для создания напоминаний о различных событиях. Присутствует...

скачать ПогодникПогодник 1.3.3.0

Погодник - бесплатная программа, которая позволяет оперативно получать прогноз погоды...

скачать Вечный календарьВечный календарь 2.54

Вечный календарь - в программе реализован алгоритм, позволяющий получать данные о любом...

скачать Simple Sticky NotesSimple Sticky Notes 5.6

Simple Sticky Notes - очень удобный и эффективный менеджер закладок-напоминалок на экране Вашего дисплея...

скачать Православный КалендарьПравославный Календарь 2.0.278

Православный Календарь - календарь опpеделяет даты по Гpигоpианскому и Юлианскому...

скачать Classic Sticky NotesClassic Sticky Notes 2.0

Легковесная небольшая утилита, которая возвращает хорошо знакомую пользователям Windows 7 и...

Отзывы о программе Pichugin Organizer

Yokko Ono про Pichugin Organizer 4.1 [01-12-2019]

Замечательная программа. Я ею пользуюсь уж не знаю сколько лет... больше 10 лет точно. На все компы, что у меня были, ставила, на все ОС - РАБОТАЕТ!!! Простая, без выделываний, рабочая лошадка. Огромное спасибо Пичугину и К* :) ... Думала, дизайн в ней поменялся, решила поискать (у меня 3.2), но других версий не нашла. Ну, и ладно и на том спасибо :)
2 | 2 | Ответить

Максим в ответ Yokko Ono про Pichugin Organizer 4.1 [16-01-2021]

Все актуальные версии тут https://www.sites.google.com/site/pichuginorganizer/. Старый сайт пришлось покинуть.
| 1 | Ответить

Павел про Pichugin Organizer 4.1 [12-05-2019]

Понравился интерфейс, всё достаточно удобно и просто
2 | 2 | Ответить

Александр про Pichugin Organizer 4.0.2.253 / 3.3.1.137 [03-12-2018]

Все хорошо, но в задачах нет установки времени. Задача должна выполнятся в течении дня и в определенное время...
2 | 3 | Ответить

Инга про Pichugin Organizer 4.0.2.253 / 3.3.1.137 [23-07-2018]

Пользуюсь очень давно, мне нравится, ничего не терялось никогда. А пользуюсь я ею с 2010 года, может чуть раньше. Простая, все что нужно в ней есть, а значит и используется по полной, зачем супер пупер навороченный продукт с долей использования 15%.
2 | 2 | Ответить

Евгений про Pichugin Organizer 4.0.2.253 / 3.3.1.137 [26-04-2018]

Для особо одарённой SKAZKA MARiKO - ты бы еще комп поменяла и возмущалась бы что прога Pichugin перестала работать...
2 | 3 | Ответить

Читать все отзывы (11) / Добавить отзыв