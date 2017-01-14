Yahoo Погода - стильное и красочное приложение для Android-устройств, которое предоставляет пользователю доступ к метеорологической информации для любого выбранного города, как например температура, влажность, давление, направление и скорость ветра, осадки, положении Луны и Солнца и др., причем все это сопровождается фотографиями достопримечательностей указанного населенного пункта (соответствующими времени суток и погодным условиям на данный момент) и радующими глаз эффектами.

Присутствует возможность узнать как текущий прогноз погоды, так и на следующие десять дней, просматривать интерактивные погодные карты радаров, спутников, температуры и ветра. Имеется виджет для домашнего экрана.