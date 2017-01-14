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Yahoo Погода для Android

Yahoo Погода 1.6.4 для Android

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Описание Yahoo Погода 1.6.4 для AndroidОписание   Скачать Yahoo Погода 1.6.4 для AndroidСКАЧАТЬ (21,83 Мб) Скриншоты Yahoo Погода 1.6.4 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Yahoo Погода 1.6.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Yahoo Погода 1.6.4 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 6
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Yahoo Погода - стильное и красочное приложение для Android-устройств, которое предоставляет пользователю доступ к метеорологической информации для любого выбранного города, как например температура, влажность, давление, направление и скорость ветра, осадки, положении Луны и Солнца и др., причем все это сопровождается фотографиями достопримечательностей указанного населенного пункта (соответствующими времени суток и погодным условиям на данный момент) и радующими глаз эффектами.

Присутствует возможность узнать как текущий прогноз погоды, так и на следующие десять дней, просматривать интерактивные погодные карты радаров, спутников, температуры и ветра. Имеется виджет для домашнего экрана.

Что нового в Yahoo Погода 1.6.4 для Android?
  • Эффекты анимации солнечного света в ясные дни.
  • Исправлены ошибки и улучшена производительность.
Скриншоты Yahoo Погода:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 839
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПогода
 Программа Yahoo Погода отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Yahoo Погода

Admin

Отзывов о программе Yahoo Погода 1.6.4 для Android пока нет, можете добавить...

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