Weather для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Погода
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:7,42 Мб
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Weather - простое в использовании мобильное приложение с интуитивно-понятным интерфейсом, позволяющее вам всегда быть в курсе текущей погоды. Сводка погоды для вашего региона отображается в строке состояния, причем благодаря анимации, можно буквально ощутить погодные условия.

Приложение использует надежный источник данных. Актуальные обновления крайне незначительны и практически не влияют на информационную емкость вашего мобильного устройства.

Ключевые особенности Weather:

  • Поддерживается гео-позиционирование: приложение выбирает самые актуальные данные о погодных условиях в той местности, где вы в данный момент находитесь.
  • Малое потребление системных ресурсов.
  • Анимированные погодные условия.
  • Интуитивно понятный, прозрачный интерфейс пользователя.
  • Совместимость со всеми возможными параметрами разрешения экрана.
  • Полная поддержка Wear OS.
  • Для переключения градусов Цельсия в Фаренгейт нажмите на температуру.
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