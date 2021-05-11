Weather для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|MacroPinch
|Категория:
|Погода
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|7,42 Мб
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Weather - простое в использовании мобильное приложение с интуитивно-понятным интерфейсом, позволяющее вам всегда быть в курсе текущей погоды. Сводка погоды для вашего региона отображается в строке состояния, причем благодаря анимации, можно буквально ощутить погодные условия.
Приложение использует надежный источник данных. Актуальные обновления крайне незначительны и практически не влияют на информационную емкость вашего мобильного устройства.
Ключевые особенности Weather:
- Поддерживается гео-позиционирование: приложение выбирает самые актуальные данные о погодных условиях в той местности, где вы в данный момент находитесь.
- Малое потребление системных ресурсов.
- Анимированные погодные условия.
- Интуитивно понятный, прозрачный интерфейс пользователя.
- Совместимость со всеми возможными параметрами разрешения экрана.
- Полная поддержка Wear OS.
- Для переключения градусов Цельсия в Фаренгейт нажмите на температуру.
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