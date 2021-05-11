Weather - простое в использовании мобильное приложение с интуитивно-понятным интерфейсом, позволяющее вам всегда быть в курсе текущей погоды. Сводка погоды для вашего региона отображается в строке состояния, причем благодаря анимации, можно буквально ощутить погодные условия.

Приложение использует надежный источник данных. Актуальные обновления крайне незначительны и практически не влияют на информационную емкость вашего мобильного устройства.

Ключевые особенности Weather: