Погода Neffos - удобное погодное приложение, которое предлагает точный прогноз погоды, где бы вы ни были. Присутствует отображение погоды в реальном времени, имеются напоминания об изменении погоды, оповещения об экстремальных метеоусловиях, виджеты и многое другое.

Ключевые особенности Погода Neffos: