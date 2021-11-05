Погода Neffos для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.0-20181217.10025 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Neffos
|Категория:
|Погода
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4,29 Мб
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Погода Neffos - удобное погодное приложение, которое предлагает точный прогноз погоды, где бы вы ни были. Присутствует отображение погоды в реальном времени, имеются напоминания об изменении погоды, оповещения об экстремальных метеоусловиях, виджеты и многое другое.
Ключевые особенности Погода Neffos:
- Точный прогноз погоды с различных источников, благодаря чему вам всегда будет предоставлена точная информация о погоде.
- Точный местный прогноз погоды, где бы вы ни были.
- Отображение температуры воздуха, погодных условий и другой информации в реальном времени.
- Своевременные напоминания об изменении погоды, как например дождь, снег, град и похолодание и пр.
- Оповещения об экстремальных метеоусловиях в большинстве стран Европы, США, Канаде, Австралии и Японии.
- Поддержка множества языков: доступны более 20 языков, таких как английский, немецкий, французский и арабский.
- Три стиля виджетов на выбор: виджет "погода сейчас", виджет "время + погода сейчас", виджет "погода сейчас + прогноз погоды".
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