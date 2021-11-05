Погода Neffos для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:9.0-20181217.10025 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Погода
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Размер:4,29 Мб
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Погода Neffos - удобное погодное приложение, которое предлагает точный прогноз погоды, где бы вы ни были. Присутствует отображение погоды в реальном времени, имеются напоминания об изменении погоды, оповещения об экстремальных метеоусловиях, виджеты и многое другое.

Ключевые особенности Погода Neffos:

  • Точный прогноз погоды с различных источников, благодаря чему вам всегда будет предоставлена точная информация о погоде.
  • Точный местный прогноз погоды, где бы вы ни были.
  • Отображение температуры воздуха, погодных условий и другой информации в реальном времени.
  • Своевременные напоминания об изменении погоды, как например дождь, снег, град и похолодание и пр.
  • Оповещения об экстремальных метеоусловиях в большинстве стран Европы, США, Канаде, Австралии и Японии.
  • Поддержка множества языков: доступны более 20 языков, таких как английский, немецкий, французский и арабский.
  • Три стиля виджетов на выбор: виджет "погода сейчас", виджет "время + погода сейчас", виджет "погода сейчас + прогноз погоды".
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