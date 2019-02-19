Прогноз погоды - красивое погодное приложение с отличной графикой и анимацией, которое предлагает пользователю детальный прогноз погоды в выбранном населенном пункте на текущий день, предстоящую неделю или же почасовой прогноз погоды.
Программа автоматически определяет погоду в вашем текущем местоположении, и предоставляет детальную информацию о погоде, как например температуру, атмосферное давление, погодные условия, расстояние видимости, относительная влажность, количество осадков, точка росы, скорость и направление ветра и пр.
Особенности приложения:
Погода в режиме реального времени (на текущий день, предстоящую неделю, почасовой прогноз погоды).
Глобальный прогноз погоды (для всей страны) или прогноз для выбранного города.
Детальная информация о погоде: температура, атмосферное давление, погодные условия, расстояние видимости, относительная влажность, количество осадков, точка росы, скорость и направление ветра и пр.
Обнаружение местоположения по GPS и сети.
Поддержка уведомлений.
Погодный виджет для домашнего экрана.
Время восхода и захода солнца, влажность, вероятность осадков, видимость и пр.
Карта погоды в реальном времени и метеорологические радиолокационные анимации.
Возможность изменения единиц измерения: температура, формат времени, количество осадков, скорость ветра, давление.