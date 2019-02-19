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Прогноз погоды для Android

Прогноз погоды 1.57.188 для Android

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Описание Прогноз погоды 1.57.188 для AndroidОписание   Скачать Прогноз погоды 1.57.188 для AndroidСКАЧАТЬ (10,78 Мб) Скриншоты Прогноз погоды 1.57.188 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Прогноз погоды 1.57.188 для AndroidСтатистика   Отзывы о Прогноз погоды 1.57.188 для AndroidОтзывы (0)  
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Прогноз погоды - красивое погодное приложение с отличной графикой и анимацией, которое предлагает пользователю детальный прогноз погоды в выбранном населенном пункте на текущий день, предстоящую неделю или же почасовой прогноз погоды.

Программа автоматически определяет погоду в вашем текущем местоположении, и предоставляет детальную информацию о погоде, как например температуру, атмосферное давление, погодные условия, расстояние видимости, относительная влажность, количество осадков, точка росы, скорость и направление ветра и пр.

Особенности приложения:

  • Погода в режиме реального времени (на текущий день, предстоящую неделю, почасовой прогноз погоды).
  • Глобальный прогноз погоды (для всей страны) или прогноз для выбранного города.
  • Детальная информация о погоде: температура, атмосферное давление, погодные условия, расстояние видимости, относительная влажность, количество осадков, точка росы, скорость и направление ветра и пр.
  • Обнаружение местоположения по GPS и сети.
  • Поддержка уведомлений.
  • Погодный виджет для домашнего экрана.
  • Время восхода и захода солнца, влажность, вероятность осадков, видимость и пр.
  • Карта погоды в реальном времени и метеорологические радиолокационные анимации.
  • Возможность изменения единиц измерения: температура, формат времени, количество осадков, скорость ветра, давление.
Скриншоты Прогноз погоды:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыПогода
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