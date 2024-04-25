MeteoScope для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.3.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Погода
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:7.66 Мб
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MeteoScope - это интуитивно понятное и быстрое приложение для отслеживания погоды, которое поможет вам планировать свои дела на день, выходные или отпуск, обеспечивая комфортное пребывание в любом регионе. Получите подробный прогноз на целый день и на две недели вперед с обновляемыми данными.

Особенности и возможности:

  • Точный прогноз на день с часовым разрешением, чтобы вы всегда были в курсе изменений погоды.
  • Обновляемые данные, поступающие от международной компании с сотнями точек наблюдения, обеспечивают надежность прогноза.
  • Легкий и современный интерфейс приложения делает его удобным в использовании.
  • Персонализированный виджет для главного экрана, с возможностью выбора цветовой схемы.
  • Оповещения о погоде в удобное для вас время, чтобы вы всегда были готовы к изменениям.
  • Отображение текущей температуры в строке состояния вашего устройства.
  • Настройка интерфейса и единиц измерения в соответствии с вашими предпочтениями.
  • Широкий выбор городов и локаций для получения прогноза.

Кроме того, приложение сохраняет последний загруженный прогноз, так что вы можете получить доступ к нему даже без подключения к Интернету, просто открыв приложение или посмотрев на виджет.

Прежде чем начать использовать, приложение запрашивает несколько разрешений, включая доступ к вашему местоположению для точного прогноза погоды, а также информацию о Wi-Fi соединении для определения вашего местоположения в случае отсутствия GPS.

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