MeteoScope для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.3.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|IzolentaTEAM
|Категория:
|Погода
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|7.66 Мб
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MeteoScope - это интуитивно понятное и быстрое приложение для отслеживания погоды, которое поможет вам планировать свои дела на день, выходные или отпуск, обеспечивая комфортное пребывание в любом регионе. Получите подробный прогноз на целый день и на две недели вперед с обновляемыми данными.
Особенности и возможности:
- Точный прогноз на день с часовым разрешением, чтобы вы всегда были в курсе изменений погоды.
- Обновляемые данные, поступающие от международной компании с сотнями точек наблюдения, обеспечивают надежность прогноза.
- Легкий и современный интерфейс приложения делает его удобным в использовании.
- Персонализированный виджет для главного экрана, с возможностью выбора цветовой схемы.
- Оповещения о погоде в удобное для вас время, чтобы вы всегда были готовы к изменениям.
- Отображение текущей температуры в строке состояния вашего устройства.
- Настройка интерфейса и единиц измерения в соответствии с вашими предпочтениями.
- Широкий выбор городов и локаций для получения прогноза.
Кроме того, приложение сохраняет последний загруженный прогноз, так что вы можете получить доступ к нему даже без подключения к Интернету, просто открыв приложение или посмотрев на виджет.
Прежде чем начать использовать, приложение запрашивает несколько разрешений, включая доступ к вашему местоположению для точного прогноза погоды, а также информацию о Wi-Fi соединении для определения вашего местоположения в случае отсутствия GPS.
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