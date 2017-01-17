Программы для Windows » Деловые программы » Бухгалтерия » Инфо-Бухгалтер 10.2 от 11.01.2017
Скачать Яндекс.Браузер
Инфо-Бухгалтер для Windows

Инфо-Бухгалтер 10.2 от 11.01.2017

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Инфо-Бухгалтер 10.2 от 11.01.2017Описание   Скачать Инфо-Бухгалтер 10.2 от 11.01.2017СКАЧАТЬ (861,04 Мб) Скриншоты Инфо-Бухгалтер 10.2 от 11.01.2017Скриншоты (11)   Статистика Инфо-Бухгалтер 10.2 от 11.01.2017Статистика   Отзывы о Инфо-Бухгалтер 10.2 от 11.01.2017Отзывы (28)  
Оцените программу!
4.67 из 5, всего оценок - 12
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Инфо-Бухгалтер - профессиональная бухгалтерская программа, позволяющая полностью автоматизировать процесс бухгалтерского и налогового учета. Данное решение отлично подойдет для бухгалтеров как крупных предприятий, так и небольших организаций. Функционал этого приложения позволит вести весь бухгалтерский учет компаний, работающих с кадрами или оказывающих услуги, а также для предприятий, требующих подробной отчетности, складского и кадрового учета.

Продукт имеет 2 версии, одна из которых рассчитана на организации с общим режимом налогообложения, а вторая предназначена для предприятий, использующих упрощенную систему налогообложения. При этом вся бухгалтерская документация разработана в соответствии с законами Налогового Кодекса РФ.

Возможности программы Инфо-Бухгалтер:

  • Автоматическое формирование книги (журнала) учёта фактов хозяйственной жизни, и составление всех документов бухгалтерской и налоговой отчётности.
  • Параллельное ведение регистров корректировок показателей бухучета для целей налогообложения: ОРН, УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН (патент).
  • Автоматическое формирование оборотной ведомости и других регистров бухгалтерского учёта в любых аналитических разрезах, заданных пользователем.
  • Формирование собственного набора типовых операций и проводок, учитывающих специфику деятельности экономического субъекта.
  • Автоматический расчёт зарплаты любой сложности.
  • Начисление налогов, связанных с оплатой труда, а также страховых взносов.
  • Формирование и представление документов в ФНС, ПФР и ФСС (в т.ч. по Интернет).
  • Учёт отпускных, больничных, пособий и выплат за счёт ФСС и пр.
  • Ведение кадровых журналов, отчётов и сводов. Воинский учёт.
  • Учёт запасов, работ и услуг и отчётность в разрезах номенклатур, договоров, заказов, исполнителей, контрагентов, расчётов (оплат) и других показателей.
  • Резервирование, контрольные остатки, формирование заказов, инвентаризация, возврат.
  • Учёт операций по внутреннему перемещению (передаче в производство), комплектованию (разукомплектованию), возвратам и списанию.
  • Интеграция с торговым оборудованием: кассовые аппараты, сканеры штрих-кодов, POS-терминалы и пр.
Что нового в Инфо-Бухгалтер 10.2 от 11.01.2017?
  • В новую версию прогаммы введено более 110 усовершенствований
  • Подробное описание отличий приведено на сайте разработчика: https://www.ib.ru/news_program/6921
Скриншоты Инфо-Бухгалтер:

Статус программы Демо версия | Цена: 16000 руб.
Ограничение в работе программы1000 операций
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 2 656
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБухгалтерия

Отзывы о программе Инфо-Бухгалтер

Хомченко про Инфо-Бухгалтер 10.2 от 07.10.2016 [15-11-2016]

Ребята-разработчики. Не касаясь функционала. У нас уже 21 век, а у вас интерфейс на уровне Windows 3.11
3 | | Ответить

Андрей про Инфо-Бухгалтер 10.2 от 07.10.2016 [09-11-2016]

Здравствуйте подскажите пожалуйста в Вашей программы код закрыт? а то хотел ее немного под себя переделать немножко кое-что не устраиваетю на всякий случай моя електронка loadload1988@gmail.com
| 2 | Ответить

Ильгиз про Инфо-Бухгалтер 10.2 от 15.03.2016 [25-04-2016]

Есть желание перейти с 1С на Инфо-Бухгалтер.Вызовет ли это трудности с перекачкой базы данных и возможно ли это?
4 | 3 | Ответить

Дарья про Инфо-Бухгалтер 10.2 от 17.02.2016 [24-02-2016]

Здравствуйте, пользователи!
Предлагаем Вам услуги по внедрению и сопровождению программы Инфо-Бухгалтер 8.
Разрабатываем решения по индивидуальному заказу.
Наша компания является сертифицированным дилером ИБ. Посетите наш сайт *****
2 | 2 | Ответить

гость про Инфо-Бухгалтер 10.2 от 07.05.2015 [10-09-2015]

Вопрос разработчикам: "Единственное ограничение бесплатной версии-при формировании годовых отчетов учитывается только первая 1000 операций"-правильно?
6 | 2 | Ответить

Инфо-Бухгалтер в ответ гость про Инфо-Бухгалтер 10.2 от 07.05.2015 [28-12-2015]

Да, в бесплатной версии в годовой отчет попадает первая тысяча операий.
Это единственное ограничение бесплатной версии.
Все остальные функции сохранены.
Для ведения учета в небольших фирмах достаточно и 1000 хозяйственных операций.
А более крупные фирмы на таком количестве опеарций могут серьезно ознакомиться с программой.
1 | 2 | Ответить

Читать все отзывы (28) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

USDownloader

Calibre

EMDB

Snappy Driver Installer

SUMo

K-Lite Codec Pack

The Bat! Home

Light Alloy

Connectify

BitDefender Free Edition

AVG AntiVirus Free

RoboForm

KeePass

CDBurnerXP

Foxit Reader

Skype

Adobe Flash Player

Adobe Reader

AIMP

Ashampoo WinOptimizer

 
 