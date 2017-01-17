Инфо-Бухгалтер 10.2 от 11.01.2017 Описание СКАЧАТЬ ( 861,04 Мб) Скриншоты (11) Статистика Отзывы (28) Оцените программу!

4.67 из 5, всего оценок - 12 Рейтинг программы - 4.67 из 5

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5 Инфо-Бухгалтер - профессиональная бухгалтерская программа, позволяющая полностью автоматизировать процесс бухгалтерского и налогового учета. Данное решение отлично подойдет для бухгалтеров как крупных предприятий, так и небольших организаций. Функционал этого приложения позволит вести весь бухгалтерский учет компаний, работающих с кадрами или оказывающих услуги, а также для предприятий, требующих подробной отчетности, складского и кадрового учета. Продукт имеет 2 версии, одна из которых рассчитана на организации с общим режимом налогообложения, а вторая предназначена для предприятий, использующих упрощенную систему налогообложения. При этом вся бухгалтерская документация разработана в соответствии с законами Налогового Кодекса РФ.



Возможности программы Инфо-Бухгалтер: Автоматическое формирование книги (журнала) учёта фактов хозяйственной жизни, и составление всех документов бухгалтерской и налоговой отчётности.

Параллельное ведение регистров корректировок показателей бухучета для целей налогообложения: ОРН, УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН (патент).

Автоматическое формирование оборотной ведомости и других регистров бухгалтерского учёта в любых аналитических разрезах, заданных пользователем.

Формирование собственного набора типовых операций и проводок, учитывающих специфику деятельности экономического субъекта.

Автоматический расчёт зарплаты любой сложности.

Начисление налогов, связанных с оплатой труда, а также страховых взносов.

Формирование и представление документов в ФНС, ПФР и ФСС (в т.ч. по Интернет).

Учёт отпускных, больничных, пособий и выплат за счёт ФСС и пр.

Ведение кадровых журналов, отчётов и сводов. Воинский учёт.

Учёт запасов, работ и услуг и отчётность в разрезах номенклатур, договоров, заказов, исполнителей, контрагентов, расчётов (оплат) и других показателей.

Резервирование, контрольные остатки, формирование заказов, инвентаризация, возврат.

Учёт операций по внутреннему перемещению (передаче в производство), комплектованию (разукомплектованию), возвратам и списанию.

Интеграция с торговым оборудованием: кассовые аппараты, сканеры штрих-кодов, POS-терминалы и пр. Что нового в Инфо-Бухгалтер 10.2 от 11.01.2017?

В новую версию прогаммы введено более 110 усовершенствований

Подробное описание отличий приведено на сайте разработчика: https://www.ib.ru/news_program/6921 Скриншоты Инфо-Бухгалтер: Статус программы Демо версия | Цена: 16000 руб. Ограничение в работе программы 1000 операций Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Русский Закачек (сегодня/всего) 4 / 2 656 Разработчик ООО "Инфо-Бухгалтер" Последнее обновление 17.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Бухгалтерия Отзывы о программе Инфо-Бухгалтер Хомченко Ребята-разработчики. Не касаясь функционала. У нас уже 21 век, а у вас интерфейс на уровне Windows 3.11

3 | | Ответить Андрей Здравствуйте подскажите пожалуйста в Вашей программы код закрыт? а то хотел ее немного под себя переделать немножко кое-что не устраиваетю на всякий случай моя електронка loadload1988@gmail.com

| 2 | Ответить Ильгиз Есть желание перейти с 1С на Инфо-Бухгалтер.Вызовет ли это трудности с перекачкой базы данных и возможно ли это?

4 | 3 | Ответить Дарья Здравствуйте, пользователи!

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2 | 2 | Ответить гость Вопрос разработчикам: "Единственное ограничение бесплатной версии-при формировании годовых отчетов учитывается только первая 1000 операций"-правильно?

6 | 2 | Ответить Инфо-Бухгалтер гость Да, в бесплатной версии в годовой отчет попадает первая тысяча операий.

Это единственное ограничение бесплатной версии.

Все остальные функции сохранены.

Для ведения учета в небольших фирмах достаточно и 1000 хозяйственных операций.

А более крупные фирмы на таком количестве опеарций могут серьезно ознакомиться с программой.

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