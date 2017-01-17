Инфо-Бухгалтер - профессиональная бухгалтерская программа, позволяющая полностью автоматизировать процесс бухгалтерского и налогового учета. Данное решение отлично подойдет для бухгалтеров как крупных предприятий, так и небольших организаций. Функционал этого приложения позволит вести весь бухгалтерский учет компаний, работающих с кадрами или оказывающих услуги, а также для предприятий, требующих подробной отчетности, складского и кадрового учета.
Продукт имеет 2 версии, одна из которых рассчитана на организации с общим режимом налогообложения, а вторая предназначена для предприятий, использующих упрощенную систему налогообложения. При этом вся бухгалтерская документация разработана в соответствии с законами Налогового Кодекса РФ.
Возможности программы Инфо-Бухгалтер:
Автоматическое формирование книги (журнала) учёта фактов хозяйственной жизни, и составление всех документов бухгалтерской и налоговой отчётности.
Параллельное ведение регистров корректировок показателей бухучета для целей налогообложения: ОРН, УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН (патент).
Автоматическое формирование оборотной ведомости и других регистров бухгалтерского учёта в любых аналитических разрезах, заданных пользователем.
Формирование собственного набора типовых операций и проводок, учитывающих специфику деятельности экономического субъекта.
Автоматический расчёт зарплаты любой сложности.
Начисление налогов, связанных с оплатой труда, а также страховых взносов.
Формирование и представление документов в ФНС, ПФР и ФСС (в т.ч. по Интернет).
Учёт отпускных, больничных, пособий и выплат за счёт ФСС и пр.
Ведение кадровых журналов, отчётов и сводов. Воинский учёт.
Учёт запасов, работ и услуг и отчётность в разрезах номенклатур, договоров, заказов, исполнителей, контрагентов, расчётов (оплат) и других показателей.
Резервирование, контрольные остатки, формирование заказов, инвентаризация, возврат.
Учёт операций по внутреннему перемещению (передаче в производство), комплектованию (разукомплектованию), возвратам и списанию.
Интеграция с торговым оборудованием: кассовые аппараты, сканеры штрих-кодов, POS-терминалы и пр.
Что нового в Инфо-Бухгалтер 10.2 от 11.01.2017?
В новую версию прогаммы введено более 110 усовершенствований
Подробное описание отличий приведено на сайте разработчика:
https://www.ib.ru/news_program/6921
Хомченко про Инфо-Бухгалтер 10.2 от 07.10.2016 [15-11-2016]
Ребята-разработчики. Не касаясь функционала. У нас уже 21 век, а у вас интерфейс на уровне Windows 3.11 3 | | Ответить
Андрей про Инфо-Бухгалтер 10.2 от 07.10.2016 [09-11-2016]
Здравствуйте подскажите пожалуйста в Вашей программы код закрыт? а то хотел ее немного под себя переделать немножко кое-что не устраиваетю на всякий случай моя електронка loadload1988@gmail.com | 2 | Ответить
Ильгиз про Инфо-Бухгалтер 10.2 от 15.03.2016 [25-04-2016]
Есть желание перейти с 1С на Инфо-Бухгалтер.Вызовет ли это трудности с перекачкой базы данных и возможно ли это? 4 | 3 | Ответить
Дарья про Инфо-Бухгалтер 10.2 от 17.02.2016 [24-02-2016]
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гость про Инфо-Бухгалтер 10.2 от 07.05.2015 [10-09-2015]
Вопрос разработчикам: "Единственное ограничение бесплатной версии-при формировании годовых отчетов учитывается только первая 1000 операций"-правильно? 6 | 2 | Ответить
Инфо-Бухгалтер в ответ гость про Инфо-Бухгалтер 10.2 от 07.05.2015 [28-12-2015]
Да, в бесплатной версии в годовой отчет попадает первая тысяча операий.
Это единственное ограничение бесплатной версии.
Все остальные функции сохранены.
Для ведения учета в небольших фирмах достаточно и 1000 хозяйственных операций.
А более крупные фирмы на таком количестве опеарций могут серьезно ознакомиться с программой. 1 | 2 | Ответить