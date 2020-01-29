Инфо-Предприятие: Бухгалтерия - бесплатная версия программы для комплексной автоматизации бухгалтерии. В основе программного продукта лежит "Единый журнал операций", который содержит исходные данные по бухгалтерскому, налоговому или управленческому учету, и позволяющий вести консолидированный учёт всех режимов налогообложения (ОРН, УСН, ЕСХН, ЕНВД) в единой базе.
С помощью программы можно легко подготовить первичные документы и сформировать отчеты в ИФНС, ПФ, ФСС, Госкомстат, как в печатном, так и в электронном виде. Внутри всех отчетов встроены модули контроля и диагностики правильности начисления налогов и взносов.
Ключевые особенности:
Многомерный аналитический учет при сохранении возможности ведения аналитики по субсчетам.
Возможность ведения нескольких предприятий в единой базе данных.
Возможность иметь несколько систем налогообложения: ОСН, УСН, ЕСХН.
Выписка счетов на любую ценность (товары и материалы, услуги и имущественные права, выбывающие основные средства и оборудование).
Работа со скидками, возможность при печати бланка счета вывода сумм и процента скидок в различном виде.
Различные сервисные функции: наценка по позициям, распределение суммы, округление цен и т.д.
Подбор позиций счета с помощью сканера штрих-кодов.
Формирование авансовых отчетов.
Проведение инвентаризации на любую дату, в том числе и задним числом.
Хранение плановых калькуляций сборочного производства, меню-закладок для подсистемы общепита и т.д.
Ведение учета инвентаря и спецодежды, как хранящихся в запасе, так и находящихся в эксплуатации у сотрудников.
Наличие всех необходимых валютных операций: покупка и продажа валюты, работа с валютными счетами, покупка и продажа ценностей и услуг за валюту и т.д.
Встроенный полноценный модуль кадрового учета.
Наличие журнала приказов, отслеживающего информацию обо всех передвижениях сотрудников по службе.
Модуль формирования графиков рабочего времени как для обычной работы, так и для сменной работы по скользящему графику.
Автоматическое формирование табеля учета рабочего времени по данным приказов кадрового учета, записям больничных и пособий, графикам рабочего времени.
Наличие несколько режимов расчета заработной платы.
Формирование всех необходимых отчетов в ПФ, ФСС и сведения по НДФЛ, как в электронном, так и печатном виде.
Наличие полноценного модуля учета ОС и НМА, позволяющего получать необходимые первичные документы: ОС-xxx, НМА-xxx, ИНВ-1 и ИНВ-1а.
Наличие справочника статей, соответствующего статьям налогового кодекса.
Формирование сведений в НП ЮЛ, Контур-экстерн, Такском и другие программы сдачи отчетности через Интернет.
Импорт данных из других бухгалтерских программ, как например 1С и Инфо-Бухгалтер.
Приходный кассовый ордер - программа для автоматического заполнения и печати приходных кассовых ордеров
Отзывы о программе Инфо-Предприятие: Бухгалтерия
Татьяна про Инфо-Предприятие: Бухгалтерия 4.5.932 [28-01-2020]
Программой "Инфо-Предприятие" пользуюсь с 2012 года. Сначала попробовала бесплатную версию, потом перешла на "Бухгалтерию-Проф". Очень довольна.Считаю, что для малого бизнеса- идеальный вариант: просто,удобно,понятно.Обновления регулярные в соответствии с законодательством, что помогает не пропустить изменения.К тех.поддержке претензий нет: вопросы всегда решаются.Спасибо!Рекомендую! | | Ответить
Наталья про Инфо-Предприятие: Бухгалтерия 4.5.932 [22-01-2020]
Добрый день! Пользуемся программой Инфо-Предприятие Бухгалтерия уже более 3-х лет. Все устраивает, интерфейс понятный, есть поддержка. В 2019 году приобрели дополнительно Инфо-Предприятие ЖКХ (у нас СНТ), стоимость программы не высокая, но функционал достойный. Есть возможность формировать квитанции с Q-кодом, интерфейс понятный, удобный, хорошая служба поддержки. Будем и дальше сотрудничать, всем рекомендую! 1 | | Ответить
ТатьянаА про Инфо-Предприятие: Бухгалтерия 4.5.932 [12-01-2020]
Наша фирма использует для расчета зарплаты программу «Инфо предприятие» с 2014 года. Сначала пользовались бесплатной версией, а с 2018 года используем версию ПРОФ. В целом все устраивает. Если и возникают какие-то непонятные моменты, звоню в техподдержку. Помогают разобраться и решить вопрос. Спасибо им большое! | | Ответить
LiliaBux про Инфо-Предприятие: Бухгалтерия 4.5.932 [10-12-2019]
Пользуемся программой "инфо-предприятие" не первый год и планируем пользоваться дальше. Очень легкая и понятная программа, в тех. поддержке грамотные люди - всегда качественно помогут с возникшими вопросами. Рекомендую! 1 | | Ответить
Раиса Мартынова (Ляшок) про Инфо-Предприятие: Бухгалтерия 4.5.932 [08-08-2019]
Пользуюсь программой с 2014 года. Начинала с бесплатной, потом перешла на платную СТАНДАРТ. В этом году купили ПРОФ. Теперь веду бухгалтерию 3-х фирм на 3-х версиях. Дешево и сердито. В программе есть все, что нужно для нормального бухгалтерского учета. Ничего не надо настраивать. Обновления идут в ногу со временем. Техподдержка доступна и эффективна. 2 | 2 | Ответить