Инфо-Предприятие: Бухгалтерия 4.6.20

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5 Инфо-Предприятие: Бухгалтерия - бесплатная версия программы для комплексной автоматизации бухгалтерии. В основе программного продукта лежит "Единый журнал операций", который содержит исходные данные по бухгалтерскому, налоговому или управленческому учету, и позволяющий вести консолидированный учёт всех режимов налогообложения (ОРН, УСН, ЕСХН, ЕНВД) в единой базе. С помощью программы можно легко подготовить первичные документы и сформировать отчеты в ИФНС, ПФ, ФСС, Госкомстат, как в печатном, так и в электронном виде. Внутри всех отчетов встроены модули контроля и диагностики правильности начисления налогов и взносов. Ключевые особенности: Многомерный аналитический учет при сохранении возможности ведения аналитики по субсчетам.

Возможность ведения нескольких предприятий в единой базе данных.

Возможность иметь несколько систем налогообложения: ОСН, УСН, ЕСХН.

Выписка счетов на любую ценность (товары и материалы, услуги и имущественные права, выбывающие основные средства и оборудование).

Работа со скидками, возможность при печати бланка счета вывода сумм и процента скидок в различном виде.

Различные сервисные функции: наценка по позициям, распределение суммы, округление цен и т.д.

Подбор позиций счета с помощью сканера штрих-кодов.

Формирование авансовых отчетов.

Проведение инвентаризации на любую дату, в том числе и задним числом.

Хранение плановых калькуляций сборочного производства, меню-закладок для подсистемы общепита и т.д.

Ведение учета инвентаря и спецодежды, как хранящихся в запасе, так и находящихся в эксплуатации у сотрудников.

Наличие всех необходимых валютных операций: покупка и продажа валюты, работа с валютными счетами, покупка и продажа ценностей и услуг за валюту и т.д.

Встроенный полноценный модуль кадрового учета.

Наличие журнала приказов, отслеживающего информацию обо всех передвижениях сотрудников по службе.

Модуль формирования графиков рабочего времени как для обычной работы, так и для сменной работы по скользящему графику.

Автоматическое формирование табеля учета рабочего времени по данным приказов кадрового учета, записям больничных и пособий, графикам рабочего времени.

Наличие несколько режимов расчета заработной платы.

Формирование всех необходимых отчетов в ПФ, ФСС и сведения по НДФЛ, как в электронном, так и печатном виде.

Наличие полноценного модуля учета ОС и НМА, позволяющего получать необходимые первичные документы: ОС-xxx, НМА-xxx, ИНВ-1 и ИНВ-1а.

Наличие справочника статей, соответствующего статьям налогового кодекса.

Формирование сведений в НП ЮЛ, Контур-экстерн, Такском и другие программы сдачи отчетности через Интернет.

Импорт данных из других бухгалтерских программ, как например 1С и Инфо-Бухгалтер.

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