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Инфо-Предприятие: Бухгалтерия для Windows

Инфо-Предприятие: Бухгалтерия 4.6.20

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Описание Инфо-Предприятие: Бухгалтерия 4.6.20Описание   Скачать Инфо-Предприятие: Бухгалтерия 4.6.20СКАЧАТЬ (207,86 Мб) Скриншоты Инфо-Предприятие: Бухгалтерия 4.6.20Скриншоты (9)   Статистика Инфо-Предприятие: Бухгалтерия 4.6.20Статистика   Отзывы о Инфо-Предприятие: Бухгалтерия 4.6.20Отзывы (73)  
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4.26 из 5, всего оценок - 29
  • Рейтинг программы - 4.26 из 5
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Инфо-Предприятие: Бухгалтерия - бесплатная версия программы для комплексной автоматизации бухгалтерии. В основе программного продукта лежит "Единый журнал операций", который содержит исходные данные по бухгалтерскому, налоговому или управленческому учету, и позволяющий вести консолидированный учёт всех режимов налогообложения (ОРН, УСН, ЕСХН, ЕНВД) в единой базе.

С помощью программы можно легко подготовить первичные документы и сформировать отчеты в ИФНС, ПФ, ФСС, Госкомстат, как в печатном, так и в электронном виде. Внутри всех отчетов встроены модули контроля и диагностики правильности начисления налогов и взносов.

Ключевые особенности:

  • Многомерный аналитический учет при сохранении возможности ведения аналитики по субсчетам.
  • Возможность ведения нескольких предприятий в единой базе данных.
  • Возможность иметь несколько систем налогообложения: ОСН, УСН, ЕСХН.
  • Выписка счетов на любую ценность (товары и материалы, услуги и имущественные права, выбывающие основные средства и оборудование).
  • Работа со скидками, возможность при печати бланка счета вывода сумм и процента скидок в различном виде.
  • Различные сервисные функции: наценка по позициям, распределение суммы, округление цен и т.д.
  • Подбор позиций счета с помощью сканера штрих-кодов.
  • Формирование авансовых отчетов.
  • Проведение инвентаризации на любую дату, в том числе и задним числом.
  • Хранение плановых калькуляций сборочного производства, меню-закладок для подсистемы общепита и т.д.
  • Ведение учета инвентаря и спецодежды, как хранящихся в запасе, так и находящихся в эксплуатации у сотрудников.
  • Наличие всех необходимых валютных операций: покупка и продажа валюты, работа с валютными счетами, покупка и продажа ценностей и услуг за валюту и т.д.
  • Встроенный полноценный модуль кадрового учета.
  • Наличие журнала приказов, отслеживающего информацию обо всех передвижениях сотрудников по службе.
  • Модуль формирования графиков рабочего времени как для обычной работы, так и для сменной работы по скользящему графику.
  • Автоматическое формирование табеля учета рабочего времени по данным приказов кадрового учета, записям больничных и пособий, графикам рабочего времени.
  • Наличие несколько режимов расчета заработной платы.
  • Формирование всех необходимых отчетов в ПФ, ФСС и сведения по НДФЛ, как в электронном, так и печатном виде.
  • Наличие полноценного модуля учета ОС и НМА, позволяющего получать необходимые первичные документы: ОС-xxx, НМА-xxx, ИНВ-1 и ИНВ-1а.
  • Наличие справочника статей, соответствующего статьям налогового кодекса.
  • Формирование сведений в НП ЮЛ, Контур-экстерн, Такском и другие программы сдачи отчетности через Интернет.
  • Импорт данных из других бухгалтерских программ, как например 1С и Инфо-Бухгалтер.
Инфо-Предприятие: Бухгалтерия
Инфо-Предприятие: Бухгалтерия
Инфо-Предприятие: Бухгалтерия
Инфо-Предприятие: Бухгалтерия
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 9 700
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБухгалтерия
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Отзывы о программе Инфо-Предприятие: Бухгалтерия

Татьяна про Инфо-Предприятие: Бухгалтерия 4.5.932 [28-01-2020]

Программой "Инфо-Предприятие" пользуюсь с 2012 года. Сначала попробовала бесплатную версию, потом перешла на "Бухгалтерию-Проф". Очень довольна.Считаю, что для малого бизнеса- идеальный вариант: просто,удобно,понятно.Обновления регулярные в соответствии с законодательством, что помогает не пропустить изменения.К тех.поддержке претензий нет: вопросы всегда решаются.Спасибо!Рекомендую!
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Наталья про Инфо-Предприятие: Бухгалтерия 4.5.932 [22-01-2020]

Добрый день! Пользуемся программой Инфо-Предприятие Бухгалтерия уже более 3-х лет. Все устраивает, интерфейс понятный, есть поддержка. В 2019 году приобрели дополнительно Инфо-Предприятие ЖКХ (у нас СНТ), стоимость программы не высокая, но функционал достойный. Есть возможность формировать квитанции с Q-кодом, интерфейс понятный, удобный, хорошая служба поддержки. Будем и дальше сотрудничать, всем рекомендую!
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ТатьянаА про Инфо-Предприятие: Бухгалтерия 4.5.932 [12-01-2020]

Наша фирма использует для расчета зарплаты программу «Инфо предприятие» с 2014 года. Сначала пользовались бесплатной версией, а с 2018 года используем версию ПРОФ. В целом все устраивает. Если и возникают какие-то непонятные моменты, звоню в техподдержку. Помогают разобраться и решить вопрос. Спасибо им большое!
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LiliaBux про Инфо-Предприятие: Бухгалтерия 4.5.932 [10-12-2019]

Пользуемся программой "инфо-предприятие" не первый год и планируем пользоваться дальше. Очень легкая и понятная программа, в тех. поддержке грамотные люди - всегда качественно помогут с возникшими вопросами. Рекомендую!
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Раиса Мартынова (Ляшок) про Инфо-Предприятие: Бухгалтерия 4.5.932 [08-08-2019]

Пользуюсь программой с 2014 года. Начинала с бесплатной, потом перешла на платную СТАНДАРТ. В этом году купили ПРОФ. Теперь веду бухгалтерию 3-х фирм на 3-х версиях. Дешево и сердито. В программе есть все, что нужно для нормального бухгалтерского учета. Ничего не надо настраивать. Обновления идут в ногу со временем. Техподдержка доступна и эффективна.
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