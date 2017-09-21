HandyCache - прокси-сервер для раздачи интернета в локальной сети дома, в учебном заведении или на малом предприятии. Если утилиту запустить на том же компьютере, на котором вы работаете, то можно ускорить загрузку страниц в браузере, экономить трафик и деньги на его оплату, заблокировать загрузку и отображение рекламы.
С его помощью можно просматривать ранее загруженные страницы без подключения к сети интернет, переносить кэш с одного компьютера на другой, подключаться к разным серверам через разные внешние прокси и многое другое.
HandyCache позволяет писать свои расширения на языке lua, которые значительно расширяют возможности по изменению поведения прокси в соответствии c желанием пользователя.
Что нового в HandyCache RC4 1.0.0.700?
Добавлена возможность задания слушающего порта из командной строки, например, HandyCache.exe 8082;
Добавлена информация в заголовок окна программы о номере слушающего порта и количестве активных соединений;
Улучшена стабильность работы опции Обработка SSL;
Восстановлена работа кэша сертификатов в ОЗУ;
Обновлена библиотека sslcert.dll для обеспечения совместимости с новыми версиями браузеров;
Http Proxy Scanner - простая утилита, которая поможет найти прокси-сервера HTTP
Отзывы о программе HandyCache
ВИКТОР про HandyCache RC4 1.0.0.647 [06-11-2016]
Братцы,подскажите,пошагово, как пользоваться автономным режимом, в отсутствии интернета? Ни как не могу врубиться, вроде все сделал правильно, а результат нуль!! | | Ответить
Иван в ответ ВИКТОР про HandyCache RC4 1.0.0.647 [19-09-2017]
Настройка автономного режима работы:
1) Нужно зайти в Настройки программы. Там раздел Кэш\Каталог. Тут нужно настроить Первый набор (поставить галочку Разрешить). Этим мы разрешим создавать кэш для браузеров. Далее нужно указать папку, куда этот кэш будет сохраняться (желательно на быстрый диск). Выбирать папку нужно для режима Основной, а не для Только для чтения, т.к. второй режим используется (банально) только для чтения (здесь можно хранить часто используемые файлы, которые будут храниться в отдельной папке и не будет удаляться при Очистке Основной папки от мусора).
2) В настройках браузера нужно настроить подключение к Прокси серверу (Ручная настройка, Http прокси - адрес 127.0.0.1. Порт 8080. После этого наша программа начнет перехватывать все подключения браузера, кешуруя данные.
Можно поставить галочку напротив Использовать этот прокси-сервер для всех протоколов, либо прописать его по желанию у остальных типов подключения.
ВАЖНО! Желательно отключить вообще кэширование данных браузером, дабы не дублировать кэш и не терять данные для автономного режима. В противном случае можно оставить кэширование данных браузером, но установить значение в 50-100мб.
3) Идём в раздел Кэш\Укравление. Тут нас интересует функция Автономный режим. Можно сразу поставить галочку напротив Разрешить, тогда программа сразу перейдут в этот режим, отключив вас, по сути, от интернета (хоть он и будет работать для других программ). Важное замечание, программа не подхватывает зашифрованный трафик (https), зато отлично работает с обычным, не шифрованным (http). Если программу купить,
то её вроде можно настроить на работу с https, но я не пробовал.
Недалеко от кнопки Разрешить есть функция Переходить (в автономный режим)
при отсутствии соединения с интернетом. Думаю эта функция многим пригодится, особенно с нестабильным интернетом. Тут же рядом есть функция
Разрешить по клавише (то есть переход в Автономный режим, клавишу или сочетание можно назначить по желанию, что очень удобно).
По сути программа теперь должна работать автономно и\или переключаться в автономный режим при отсутствии интернета. Более подробную информацию можно найти на официальном сайте.
Программа вообще содержит очень много функций для тонкой работы ЛЮБОГО браузера с интернетом, нужно только внимательно изучить каждый раздел.
Желаю удачи и приятного пользования этой программы. | | Ответить
Иван про HandyCache RC4 1.0.0.571 [25-08-2016]
Отличное приложение - универсальный КЕШ для всех браузеров на компьютере для ускорения доступа к ранее посещенным страницам интернета (так же может работать в автономном режиме). Позволяет назначить любую папку (на любом диске) как КЕШ и использовать её по своему усмотрению. Размер папки с КЕШем не ограничен программой (т.е. пока есть место на диске, может кешировать файлы). Есть так же удобная программа очистки кеша по фильтру.
Можно сохранять файлы по разным критериям - мин. размер файламакс. размер файла, особые расширения файлов и т.д. Так же существует черный список, который можно использовать как блокировщик рекламы. Использую программу уже 2й год и уже она стала мне как родная. Из дополнительный плюсов - контроль подключения к интернету (исходящие и входящие соединения, размер пакета и т.д.). | | Ответить
(ерж про HandyCache RC4 1.0.0.522 [27-03-2015]
Предлагаю "выжимку" для настроек и работы с приложением для тех кто впервые приступает к работе, которую собрал на одном из популярных ресурсе http://i57.fastpic.ru/big/2015/0327/9b/38269ed028016c25e79bd18398d4469b.png 1 | 1 | Ответить
(ерж про HandyCache RC4 1.0.0.522 [11-02-2015]
В программу можно включить расширение Content Matser (блокировщик рекламы), который может работать как по своим спискам, так и по спискам Ad Muncher, AdBlock. "Букварь" находится в папке программы Extensions. | 2 | Ответить
User про HandyCache RC4 1.0.0.522 [06-06-2014]
(ерж! Настройка очистки кэша HandyCache составляет от 1 до ХХХ дней (120 дней по умолчанию). Установи, к примеру, на 5-10 дней! 1 | | Ответить
(ерж в ответ User про HandyCache RC4 1.0.0.522 [15-06-2014]
Спасибо за совет, как обычно, с Вашей стороны - стоящий:), однако, и при предлагаемых сроках очистки, учитывая неслабую иерархическую структуру файлов кэша данной программы, вряд ли это сильно поможет, но, в любом случае СПАСИБО. Поставлю на пробу 10 дней. | | Ответить