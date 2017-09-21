С его помощью можно просматривать ранее загруженные страницы без подключения к сети интернет, переносить кэш с одного компьютера на другой, подключаться к разным серверам через разные внешние прокси и многое другое. HandyCache позволяет писать свои расширения на языке lua, которые значительно расширяют возможности по изменению поведения прокси в соответствии c желанием пользователя.

HandyCache - прокси-сервер для раздачи интернета в локальной сети дома, в учебном заведении или на малом предприятии. Если утилиту запустить на том же компьютере, на котором вы работаете, то можно ускорить загрузку страниц в браузере, экономить трафик и деньги на его оплату, заблокировать загрузку и отображение рекламы.