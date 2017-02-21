ConvertXtoVideo для Windows

ConvertXtoVideo 2.0.0.56

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Описание ConvertXtoVideo 2.0.0.56Описание   Скачать ConvertXtoVideo 2.0.0.56СКАЧАТЬ (44,61 Мб) Скриншоты ConvertXtoVideo 2.0.0.56Скриншоты (6)   Статистика ConvertXtoVideo 2.0.0.56Статистика   Отзывы о ConvertXtoVideo 2.0.0.56Отзывы (1)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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ConvertXtoVideo (бывший VSO Video converter) - отличное приложение для конвертирования видеофайлов любого формата в какой-либо другой. Программа позволяет файлы из форматов DVD, Avi, Blu-ray, flv, mp4, dvd, iso и других перекодировать в DVD, AVI, MKV, iPhone, iPad, iPod, Xbox, PS3, Playstation, Mpeg2, Mpeg4, H264, Xvid, телефон или планшет на Android.

У инструмента качественно продуманный и простой интерфейс, позволяющий буквально в несколько простых операций преобразовать необходимое видео. Встроено много возможностей для работы со звуком, есть автоопределение основного фильма и правильного угла для Blu-ray дисков, включен интерактивный предпросмотр для выбранных дорожек аудио и многое другое.

Для неопытных пользователей предусмотрено преобразование буквально в 1 клик - нужно всего лишь перетащить нужное видео в программу и нажать "Конвертировать". А вообще возможности ConvertXtoVideo достаточно разнообразны, что делает ее очень удобной для пакетного конвертирования большого количества видеоколлекции.

Что нового в ConvertXtoVideo 2.0.0.56?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты ConvertXtoVideo:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $39.99
Ограничение в работе программы10 минут конвертирования
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 986
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы

Отзывы о программе ConvertXtoVideo

AVOT про VSO Video Converter 1.5.0.7 [10-10-2014]

Не работает 2-х проходное кодирование.(Кодирует только в один проход)
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