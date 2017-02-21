ConvertXtoVideo (бывший VSO Video converter) - отличное приложение для конвертирования видеофайлов любого формата в какой-либо другой. Программа позволяет файлы из форматов DVD, Avi, Blu-ray, flv, mp4, dvd, iso и других перекодировать в DVD, AVI, MKV, iPhone, iPad, iPod, Xbox, PS3, Playstation, Mpeg2, Mpeg4, H264, Xvid, телефон или планшет на Android.

У инструмента качественно продуманный и простой интерфейс, позволяющий буквально в несколько простых операций преобразовать необходимое видео. Встроено много возможностей для работы со звуком, есть автоопределение основного фильма и правильного угла для Blu-ray дисков, включен интерактивный предпросмотр для выбранных дорожек аудио и многое другое.

Для неопытных пользователей предусмотрено преобразование буквально в 1 клик - нужно всего лишь перетащить нужное видео в программу и нажать "Конвертировать". А вообще возможности ConvertXtoVideo достаточно разнообразны, что делает ее очень удобной для пакетного конвертирования большого количества видеоколлекции.