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Пазлы Jigty для Android

Пазлы Jigty 3.6 для Android

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Описание Пазлы Jigty 3.6 для AndroidОписание   Скачать Пазлы Jigty 3.6 для AndroidСКАЧАТЬ (47,17 Мб) Скриншоты Пазлы Jigty 3.6 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Пазлы Jigty 3.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Пазлы Jigty 3.6 для AndroidОтзывы (0)  
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Пазлы-картинки Jigty - приложение для Android, представляющее собой сборник разнообразных пазлов, которые придутся по душе как детям, так и взрослым. Каждый из фрагментов пазла имеет уникальную форму, присутствует возможность вращения элементов, имеются подсказки. Для удобства использования все пазлы сгруппированы по темам.

Особенности игры:

  • Простой и понятный интерфейс.
  • Разные уровни сложности.
  • Большое количество изображений.
  • Соревнуйтесь с другими игроками в турнирах. 
Что нового в Пазлы Jigty 3.6 для Android?
  • ВЕСЕЛЫЙ ФРУКТОВЫЙ НАБОР: собери вместе кусочки цветных фруктов.
  • НАБОР ГОВОРЯЩЕГО ХЭНКА: пазлы изображений из нового бесплатного приложения Мой Говорящий Хэнк от Говорящего Тома и Друзей.
Скриншоты Пазлы Jigty:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 483
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
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