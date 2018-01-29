Hay Day - популярная фермерская игра, в которой вы в роли фермера должны развивать ферму, которая досталась вам в наследство от дядюшки.

От вас требуется засеивать поля, выращивать и собирать урожай, перерабатывать его, кормить, холить и лелеять животных. Периодически вас будут навещать посетители, которые будут покупать результаты вашего труда, тем самым увеличивая ваш денежный капитал и количество опыта.

Осваивайтесь на своей земле, ухаживайте за посевами, торгуйте товарами с соседями и друзьями. Hay Day очень особое место, где не бывает ни плохой погоды, ни засухи, а урожаи всегда обильны. Здесь весело и интересно, ведь на ферме обитают животные с милыми странностями.

Со временем ваше фермерское хозяйство будет разрастаться, расширяться ассортимент производимой продукции и рынки сбыта. В игре можно обмениваться товарами с друзьями из Facebook и всячески помогать друг другу.

Возможности игры:

Возможность обустроить ферму по своему вкусу

Продажа урожая и свежих деревенских товаров своим соседям и друзьям в собственной придорожной лавке

Развоз заказов на грузовике и даже на пароходе

Почините лодку и ловите рыбу

Строительство собственного городка для приема гостей

Постройте лучшую ферму в Интернете!

Внимание! Hay Day можно загрузить и установить совершенно бесплатно. Однако, некоторые предметы в игре можно купить за реальные деньги. Если вы не хотите пользоваться этой возможностью, пожалуйста, установите пароль на встроенные покупки в настройках приложения Google Play Store. Для игры нужно сетевое подключение.