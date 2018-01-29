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Hay Day для Android

Hay Day 1_37_105 для Android

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Описание Hay Day 1_37_105 для AndroidОписание   Скачать Hay Day 1_37_105 для AndroidСКАЧАТЬ (95,56 Мб) Скриншоты Hay Day 1_37_105 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Hay Day 1_37_105 для AndroidСтатистика   Отзывы о Hay Day 1_37_105 для AndroidОтзывы (1)  
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3.93 из 5, всего оценок - 16
  • Рейтинг программы - 3.93 из 5
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Hay Day - популярная фермерская игра, в которой вы в роли фермера должны развивать ферму, которая досталась вам в наследство от дядюшки.

От вас требуется засеивать поля, выращивать и собирать урожай, перерабатывать его, кормить, холить и лелеять животных. Периодически вас будут навещать посетители, которые будут покупать результаты вашего труда, тем самым увеличивая ваш денежный капитал и количество опыта.

Осваивайтесь на своей земле, ухаживайте за посевами, торгуйте товарами с соседями и друзьями. Hay Day очень особое место, где не бывает ни плохой погоды, ни засухи, а урожаи всегда обильны. Здесь весело и интересно, ведь на ферме обитают животные с милыми странностями.

Со временем ваше фермерское хозяйство будет разрастаться, расширяться ассортимент производимой продукции и рынки сбыта. В игре можно обмениваться товарами с друзьями из Facebook и всячески помогать друг другу.

Возможности игры:

  • Возможность обустроить ферму по своему вкусу
  • Продажа урожая и свежих деревенских товаров своим соседям и друзьям в собственной придорожной лавке
  • Развоз заказов на грузовике и даже на пароходе
  • Почините лодку и ловите рыбу
  • Строительство собственного городка для приема гостей

Постройте лучшую ферму в Интернете!

Внимание! Hay Day можно загрузить и установить совершенно бесплатно. Однако, некоторые предметы в игре можно купить за реальные деньги. Если вы не хотите пользоваться этой возможностью, пожалуйста, установите пароль на встроенные покупки в настройках приложения Google Play Store. Для игры нужно сетевое подключение.

Что нового в Hay Day 1_37_105 для Android?
  • обновленный интерфейс ратуши;
  • исправления активации ускорителей;
  • улучшения интерфейса рекламы в придорожном киоске;
  • исправления текста для облегчения понимания;
  • чат вновь доступен во время совершения покупок;
  • исправления кучи других ошибок.
Скриншоты Hay Day:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 13 829
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы
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Отзывы о программе Hay Day

Remake про Hay Day 1.25.129 для Android [26-08-2015]

Похожа на Remake Родина от мой мир Mail ru - эти игры уже не те, лучше бы делали Sim Theme Park / Theme Park HD / Remake вот было бы здорово. :)
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