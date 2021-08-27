Pool Billiards Pro для Android
|Оценка:
|4.37/5 голосов - 8
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 1.x, 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Terran Droid
|Категории:
|Спорт - Симуляторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 21 321 | Статистика
|Размер:
|7,22 Мб
|СКАЧАТЬ
Pool Billiards Pro — есть желающие сыграть партию в бильярд? Представляем отличную реализацию настольной игры с реалистичной трехмерной анимацией и звуковыми эффектами.
Основные особенности игры:
- Чувствительное сенсорное управление кием.
- 8- и 9-шаровый пул.
- Несколько режимов игры.
- Возможность играть против ИИ, с другим человеком на одном устройстве или выбрать соперника онлайн.
- исправлены критические ошибки
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Отзывы о программе Pool Billiards Pro
Стас про Pool Master 2.46 для Android [08-10-2013]
Отличная игра!Бильярд достаточно реалистичен!
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