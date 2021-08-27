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Pool Billiards Pro для Android

Описание
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Оценка: 4.37/5 голосов - 8
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 1.x, 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Спорт - Симуляторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 21 321 | Статистика
Размер:7,22 Мб
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Pool Billiards Pro — есть желающие сыграть партию в бильярд? Представляем отличную реализацию настольной игры с реалистичной трехмерной анимацией и звуковыми эффектами.

Основные особенности игры:

  • Чувствительное сенсорное управление кием.
  • 8- и 9-шаровый пул.
  • Несколько режимов игры.
  • Возможность играть против ИИ, с другим человеком на одном устройстве или выбрать соперника онлайн.
Что нового в Pool Billiards Pro 4.5?
  • исправлены критические ошибки
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Отзывы о программе Pool Billiards Pro

Стас про Pool Master 2.46 для Android [08-10-2013]

Отличная игра!Бильярд достаточно реалистичен!
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