Мастер по стрельбе из лука 3D – цельтесь и стреляйте из лука прямо в яблочко. Приложение с реалистичной графикой подарит вам неподражаемый опыт стрельбы из спортивного лука. Попробуйте поразить мишень или мишени в различных локациях (сосновый лес, поле для стрельбы из лука, смертная пустыня и тропический дождливый лес) и разнообразных бонусных уровнях.

В игре вы сможете достичь рекордных результатов, стреляя с разных дистанций, приобретая новые стрелы, луки и другое снаряжение, а также соревноваться с олимпийскими чемпионами. В одиночном режиме вы сможете отточить свои навыки стрельбы из лука, а в онлайн-чемпионатах показать свое преимущество над другими игроками.