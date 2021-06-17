Мастер по стрельбе из лука 3D для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|TerranDroid
|Категории:
|Симуляторы - Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 028 | Статистика
|Размер:
|22,63 Мб
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Мастер по стрельбе из лука 3D – цельтесь и стреляйте из лука прямо в яблочко. Приложение с реалистичной графикой подарит вам неподражаемый опыт стрельбы из спортивного лука. Попробуйте поразить мишень или мишени в различных локациях (сосновый лес, поле для стрельбы из лука, смертная пустыня и тропический дождливый лес) и разнообразных бонусных уровнях.
В игре вы сможете достичь рекордных результатов, стреляя с разных дистанций, приобретая новые стрелы, луки и другое снаряжение, а также соревноваться с олимпийскими чемпионами. В одиночном режиме вы сможете отточить свои навыки стрельбы из лука, а в онлайн-чемпионатах показать свое преимущество над другими игроками.
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