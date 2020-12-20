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Drag Racing Classic для Android

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Drag Racing Classic — купите себе гоночный автомобиль и гоняйтесь на дистанциях 1/2 или 1/4 мили. В игре присутствует большая коллекция автомобилей, включая Skyline GT-R, 69 Mustang, BMW M3 и др. Заработанные средства можно тратить на улучшения машины или копить на покупку экзотической тачки.

Самые серьезные испытания начинаются в гонках-онлайн. Там вы встретитесь с автолюбителями со всего мира. Объединяйтесь с другими игроками в Клубы Гонщиков и вместе завоевывайте призовые места в Турнирной таблице.

С умом улучшайте свою гоночную машину, учитывайте мощность двигателя и сцепление с дорогой, детальные настройки коробки передач позволят выставить передаточные числа и выиграть максимальное количество времени у соперников. 

Оценка: 4.49/5 голосов - 101
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.10.2 (11002010) | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Гонки - Симуляторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 86 283 | Статистика
Размер:33,83 Мб
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Отзывы о программе Drag Racing Classic

kirillka про Drag Racing 1.6.25 для Android [30-08-2014]

Крутая игра оценка 5+++
3 | 2 | Ответить

FETFRUMOS про Drag Racing 1.6.14 для Android [20-02-2014]

Очень сильно.Не просто ганялка, улутшалка,а требующая знание механики и математики особенно с коробкой передач.ССУПЕР.Никогда этим не интересовался пришлось в нете читать не помогло,открыл книгу-дошло!
2 | 2 | Ответить

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