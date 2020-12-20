Drag Racing Classic — купите себе гоночный автомобиль и гоняйтесь на дистанциях 1/2 или 1/4 мили. В игре присутствует большая коллекция автомобилей, включая Skyline GT-R, 69 Mustang, BMW M3 и др. Заработанные средства можно тратить на улучшения машины или копить на покупку экзотической тачки.

Самые серьезные испытания начинаются в гонках-онлайн. Там вы встретитесь с автолюбителями со всего мира. Объединяйтесь с другими игроками в Клубы Гонщиков и вместе завоевывайте призовые места в Турнирной таблице.

С умом улучшайте свою гоночную машину, учитывайте мощность двигателя и сцепление с дорогой, детальные настройки коробки передач позволят выставить передаточные числа и выиграть максимальное количество времени у соперников.