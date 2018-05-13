RegSeeker - небольшая системная утилита для полного контроля и управления реестром Windows. С помощью этой программы можно найти и удалить неиспользуемые или неверные ключи, что значительно уменьшит замусореность системы и, соответственно, поможет улучшить скорость работы ПК.

Помимо обычных функций аналогичных программ, здесь есть некоторые особенности. Например, можно искать отдельные ключи в реестре по указанному названию, достаточно удобно очищаются все остатки удаленных приложений, есть возможность редактировать список программ автозапуска и др. Также следует отметить, что здесь предусмотрены инструменты для управления работой браузеров - доступна история посещенных страниц и кэш через файл index.dat.

В общем, RegSeeker довольно полезное приложение, которое пригодится всем пользователям компьютера. Хотелось бы еще напомнить, что во избежание различных сбоев и неприятностей, рекомендуется перед удалением или изменением ключей реестра создать их резервную копия. Это можно сделать прямо в программе, установив метку "резервное копирование".