RegSeeker для Windows

RegSeeker 4.57

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Описание RegSeeker 4.57Описание   Скачать RegSeeker 4.57СКАЧАТЬ (0,98 Мб) Скриншоты RegSeeker 4.57Скриншоты (6)   Статистика RegSeeker 4.57Статистика   Отзывы о RegSeeker 4.57Отзывы (3)  
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4.67 из 5, всего оценок - 12
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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RegSeeker - небольшая системная утилита для полного контроля и управления реестром Windows. С помощью этой программы можно найти и удалить неиспользуемые или неверные ключи, что значительно уменьшит замусореность системы и, соответственно, поможет улучшить скорость работы ПК.

Помимо обычных функций аналогичных программ, здесь есть некоторые особенности. Например, можно искать отдельные ключи в реестре по указанному названию, достаточно удобно очищаются все остатки удаленных приложений, есть возможность редактировать список программ автозапуска и др. Также следует отметить, что здесь предусмотрены инструменты для управления работой браузеров - доступна история посещенных страниц и кэш через файл index.dat.

В общем, RegSeeker довольно полезное приложение, которое пригодится всем пользователям компьютера. Хотелось бы еще напомнить, что во избежание различных сбоев и неприятностей, рекомендуется перед удалением или изменением ключей реестра создать их резервную копия. Это можно сделать прямо в программе, установив метку "резервное копирование".

Что нового в RegSeeker 4.57?
  • Улучшения в работе программы
  • Добавлены новые функции
  • Исправлен ряд ошибок
Скриншоты RegSeeker:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 6 815
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРеестр, Автозагрузка
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Отзывы о программе RegSeeker

sasha про RegSeeker 2.57 [19-12-2015]

10 раз подряд я ее запускаю, и 10 раз подряд она находит 134-144 ошибки. Как это понять??????????????
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Макс в ответ sasha про RegSeeker 3.01 [03-06-2016]

не нужно ее запускать десять раз подряд она показывает резервные копии раз в месяц запускай один раз и все
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скан про RegSeeker 2.57 [02-10-2015]

очень полезный простой инструмент
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