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5 Free Instagram Download - удобная бесплатная программа, которая поможет скачать на компьютер как видеоролики, так и фотографии из популярной сети Instagram. В эксплуатации приложение очень простое - копируется ссылка на нужный контент в Instagram и определяется место его сохранения на ПК.



Основные возможности программы: скачивание одиночного видео и фото,

скачивание всего контента пользователя,

гибкая настройка выходного имени файла,

поддерживается работа через прокси-серверы и виртуальные частные сети.