Free Instagram Download - удобная бесплатная программа, которая поможет скачать на компьютер как видеоролики, так и фотографии из популярной сети Instagram. В эксплуатации приложение очень простое - копируется ссылка на нужный контент в Instagram и определяется место его сохранения на ПК.
Основные возможности программы:
скачивание одиночного видео и фото,
скачивание всего контента пользователя,
гибкая настройка выходного имени файла,
поддерживается работа через прокси-серверы и виртуальные частные сети.