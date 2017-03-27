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Plague Inc. для Android

Plague Inc. 1.13.4 для Android

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Описание Plague Inc. 1.13.4 для AndroidОписание   Скачать Plague Inc. 1.13.4 для AndroidСКАЧАТЬ (46,49 Мб) Скриншоты Plague Inc. 1.13.4 для AndroidСкриншоты (15)   Статистика Plague Inc. 1.13.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Plague Inc. 1.13.4 для AndroidОтзывы (2)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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Plague Inc. - антигуманная, но в то же время очень захватывающая стратегия для Android, в которой вам необходимо создать смертоносный вирус и с его помощью уничтожить все человечество. В начале необходимо выбрать предполагаемый тип болезни, при желании модифицировать генный код и указать страну-жертву.

Все начинается очень просто - нулевой пациент, постепенное развитие болезни, распространение заражения и затем массовая эпидемия, пугающими темпами охватывающая страну за страной, и не дающая практически никаких шансов заболевшему. Вы можете менять способ распространения заразы, усложнять симптомы и менять воздействие на те или иные органы человека.

Правда человечество не собирается сдаваться без боя, разрабатывая вакцины и лекарства. Постоянно изменяя свойства вируса, увеличивая его смертоносность и заражаемость, необходимо не дать завершить разработку вакцины, уничтожив тем самым все население Земли.

Что нового в Plague Inc. 1.13.4 для Android?
  • Добавлен патоген ""Сумеречная чума""! Этот разумный мутагенный патоген вызывает у своего носителя неутолимую жажду крови. Сможет ли человечество защитить себя от опаснейшего вампира, нападающего во тьме?
  • Незначительные улучшения AI событий для «Теневой чумы» (Shadow Plague).
Скриншоты Plague Inc.:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 462
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии
 Программа Plague Inc. отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Plague Inc.

Лия про Plague Inc. 1.9.0 для Android [14-07-2014]

Игра супер. Простой понятный интерфейс и в то же время очень увлекательная игра. Ничего подобного типа раньше не встречала. Советую попробовать
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Дмитрий про Plague Inc. 1.8.2.1 для Android [05-06-2014]

Очень понравилось, несмотря на небольшие вымогательства..)))
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