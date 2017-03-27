Вормикс 2.1.36 для Android
Вормикс – Android-версия популярной пошаговой тактической игры Worms, в которой участвуют боевые червяки. Играйте с ИИ или другими игроками PVP, используйте уникальные боевые стратегии и огромное количество оружия, включая автоматы, гранатометы, коктейли
Дракономания 4.0.0 для Android
Дракономания — красочный симулятор королевства драконов. Стройте здания, развивайте своих драконов, выводите новые породы питомцев и сметите всех на пути к победе. Если желаете исследовать мир или сражаться с другими игроками — мир Драколандии ждет вас
1941 Frozen Front 1.11.3 для Android
1941 Frozen Front – зимний фронт в 41-году ожидает новый виток сражений между немцами и советами. Возглавьте одну из армий и начинайте карьеру главнокомандующего в этой пошаговой военной стратегии. Захватывающие миссии и онлайн-сражения
Герои Стихий 2.2.6.0 для Android
Герои Стихий – в этой онлайн РПГ вам предстоит окунуться в магический фэнтезийный мир со всеми его прелестями. Тут вы будете сражаться против монстров, использовать магию, собирать ресурсы и улучшать своих воинов. Соберите свою собственную могущественную
Jungle Heat 1.11.7 для Android
Jungle Heat – в диких джунглях находится немало запасов нефти и золота, но их еще нужно отвоевать у жестокого генерала Блада. Чем больше ресурсов вы сможете захватить, тем лучше будет обустроена ваша база и войска получат самое лучшее вооружение
1942 Pacific Front 1.5.0 для Android
1942 Pacific Front – место действия игры – тихоокеанский регион, где происходят бои между Японией и США. Время действия – 1941 год, время вступать во флот и выигрывать эпические битвы в океане и на суше. Для начала нужно выбрать за какую страну