NRG Player - отличный аудиоплеер для Android, который обладает всеми необходимыми функциями для качественного и комфортного прослушивания любимых композиций. К достоинствам программы относится большое количество поддерживаемых форматов (MP3, OGG, WAV, MIDI, AAC, 3GP, MP4, M4A и т.д.), в том числе и lossless форматов (FLAC, ALAC, APE и др.), встроенный 10-полосный эквалайзер с пресетами, возможность настройки плейлистов, редактирования id3-тегов и пр.

Кроме этого NRG Player позволяет пользователю осуществлять тонкую настройку звука, благодаря различным звуковым эффектам (усиление басов, усиление высоких частот, общее предуселение и реверберация). Имеется таймер сна, возможность настройки интерфейса, виджеты для рабочего стола, а также интеграция с сервисом 4shared.com для хранения и обмена музыкальными файлами.