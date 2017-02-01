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NRG Player для Android

NRG Player 2.3.0rc2 для Android

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Описание NRG Player 2.3.0rc2 для AndroidОписание   Скачать NRG Player 2.3.0rc2 для AndroidСКАЧАТЬ (10,25 Мб) Скриншоты NRG Player 2.3.0rc2 для AndroidСкриншоты (11)   Статистика NRG Player 2.3.0rc2 для AndroidСтатистика   Отзывы о NRG Player 2.3.0rc2 для AndroidОтзывы (4)  
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4.83 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.83 из 5
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NRG Player - отличный аудиоплеер для Android, который обладает всеми необходимыми функциями для качественного и комфортного прослушивания любимых композиций. К достоинствам программы относится большое количество поддерживаемых форматов (MP3, OGG, WAV, MIDI, AAC, 3GP, MP4, M4A и т.д.), в том числе и lossless форматов (FLAC, ALAC, APE и др.), встроенный 10-полосный эквалайзер с пресетами, возможность настройки плейлистов, редактирования id3-тегов и пр.

Кроме этого NRG Player позволяет пользователю осуществлять тонкую настройку звука, благодаря различным звуковым эффектам (усиление басов, усиление высоких частот, общее предуселение и реверберация). Имеется таймер сна, возможность настройки интерфейса, виджеты для рабочего стола, а также интеграция с сервисом 4shared.com для хранения и обмена музыкальными файлами.

Что нового в NRG Player 2.3.0rc2 для Android?
  • Переработали таб папок в музыкальной библиотеке, скрыли директории без музыки, стали скрывать верхнюю панель при прокрутке вниз и добавили быстрый доступ к обновлению списка треков на устройстве. Также исправили некоторые ошибки при сканировании треков, настройке прерываний на нотификации, перезаписи плейлистов, уменьшили время при переключении треков, улучшили обнаружение карты памяти и управление с помощью кнопок громкости.
Скриншоты NRG Player:

Статус программы Демо версия
Ограничение в работе программы10 дней
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 5 419
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
 Программа NRG Player отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе NRG Player

nekto про NRG Player 2.0.3a для Android [24-06-2016]

Может лет через десять и получится с него хороший плеер, а пока что параша. Самые путевые плееры : jetaudio и astro player 3.4
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Сергей про NRG Player 2.0.1a для Android [19-02-2016]

Классный плеер
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Gunya про NRG Player 1.1.9e для Android [28-04-2015]

Да уж, что ж я не знал об нем раньше, а пользовался этим долбанутым POWERAMP? Звук, если и не на порядок, то в разы лучше. А главное - бесплатно, в отличии от этой вечнослетающей лицензии вышеупомянутой какашки.
2 | | Ответить

Alex про NRG Player 1.1.7f для Android [09-08-2014]

NRG Player крутой и бесплатный. Они теперь тут: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mrgreensoft.nrg
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