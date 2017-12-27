WindowsPlayer - отличный проигрыватель видеофайлов, не использующий в работе какого-либо набора кодеков. Этот плеер позволяет смотреть фильмы, ролики, клипы в самом высоком качестве не только на стационарном ПК или ноутбуке, но и выводить изображение на телевизор.

Как уже говорилось, отличительной особенностью этого проигрывателя является полная независимость от всевозможных кодеков - WindowsPlayer без них воспроизводит все форматы видео и аудио, что несомненно удобно и выгодно. Сам список поддерживаемых форматов аудио и видео просто огромен и сможет удовлетворит запросы любого пользователя.

Всего их 36 - 3GP, 3GPP, ASF, AVI, AVS, DV, FLV, М4V, MKV, MOV, MP4, MPG, MPEG, MPEG-TS, МTS, TS, VOB(DVD), WMV, WEBM, AAC, AC3, AIFF, ALAW, AMR, APE, CAF, DTS, DTSHD, EAC3, FLAC, MP3, MPC, МPC8, OGG, TTA, WAV, WV, CAVS, RM, RA, XMW, XWMA, XA, 3GPP, DIVX, STR, MATROSKA, M2TS, TP, H.265(HEVC).

Кроме стандартного для проигрывателей набора клавиш управления (стоп, следующий/предыдущий файл, плейлисты, эквалайзер и др.) здесь есть несколько уникальных функций. К ним относится усиление громкости звука, что полезно для просмотра фильмов с низким уровнем громкости, а также опция HQ, нажатие на которую нормализирует и улучшит изображение в яркие сочные цвета и невероятно четкую картинку.

В целом, Windows Player действительно радует глаз простым доступным дизайном и интерфейсом, выступая замечательной альтернативой уже известным и популярным видеоплеерам.