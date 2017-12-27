Windows Player для Windows

Windows Player 3.6

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Описание Windows Player 3.6Описание   Скачать Windows Player 3.6СКАЧАТЬ (8,48 Мб) Скриншоты Windows Player 3.6Скриншоты (8)   Статистика Windows Player 3.6Статистика   Отзывы о Windows Player 3.6Отзывы (27)  
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4.65 из 5, всего оценок - 34
  • Рейтинг программы - 4.65 из 5
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WindowsPlayer - отличный проигрыватель видеофайлов, не использующий в работе какого-либо набора кодеков. Этот плеер позволяет смотреть фильмы, ролики, клипы в самом высоком качестве не только на стационарном ПК или ноутбуке, но и выводить изображение на телевизор.

Как уже говорилось, отличительной особенностью этого проигрывателя является полная независимость от всевозможных кодеков - WindowsPlayer без них воспроизводит все форматы видео и аудио, что несомненно удобно и выгодно. Сам список поддерживаемых форматов аудио и видео просто огромен и сможет удовлетворит запросы любого пользователя.

Всего их 36 - 3GP, 3GPP, ASF, AVI, AVS, DV, FLV, М4V, MKV, MOV, MP4, MPG, MPEG, MPEG-TS, МTS, TS, VOB(DVD), WMV, WEBM, AAC, AC3, AIFF, ALAW, AMR, APE, CAF, DTS, DTSHD, EAC3, FLAC, MP3, MPC,  МPC8, OGG, TTA, WAV, WV, CAVS, RM, RA, XMW, XWMA, XA, 3GPP, DIVX, STR, MATROSKA, M2TS, TP, H.265(HEVC).

Кроме стандартного для проигрывателей набора клавиш управления (стоп, следующий/предыдущий файл, плейлисты, эквалайзер и др.) здесь есть несколько уникальных функций. К ним относится усиление громкости звука, что полезно для просмотра фильмов с низким уровнем громкости, а также опция HQ, нажатие на которую нормализирует и улучшит изображение в яркие сочные цвета и невероятно четкую картинку.

В целом, Windows Player действительно радует глаз простым доступным дизайном и интерфейсом, выступая замечательной альтернативой уже известным и популярным видеоплеерам.

Что нового в Windows Player 3.6?
  • Теперь звук на ноутбуке ещё громче! - новый алгоритм увеличения громкости
  • Обновление кодеков
Скриншоты Windows Player:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)10 / 25 702
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
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Отзывы о программе Windows Player

Сергей про Windows Player 3.5.2 [21-12-2017]

После установки плеера пропадает строка изменить свойства файла.Восстановить ее потом ее невозможно.
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Аноним про Windows Player 3.4 [10-12-2016]

Забросили обновление - и правильно!
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Гость про Windows Player 3.4 [11-10-2016]

Плеер ниже среднего. Больше пиара, чем уникальности. К кстати ничего уникального не обнаружил. Качество изображения и звука посредственное со всеми прибомбасами. МРС-НС на много лучше справляется и кодеки ему тоже не нужны. Не забудьте о яндекс хламе предлагаемый плеером. Его удалить можно, но потратите гору времени ибо эта компания забывает о части деинстоляторов своих программ.
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СЕНЯ про Windows Player 3.1.1 [20-07-2016]

У МЕНЯ ОН БОЛЬШЕ ГОДА.ЛУЧШЕ НЕ ВСТРЕЧАЛ.КАЧЕСТВО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ НА МНОГО ЛУЧШЕ.И НАСТРОЙКИ КАЧЕСТВЕННЫЕ!!!извините за капс(лень перебивать)
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Олег про Windows Player 3.1.1 [03-05-2016]

Никакой рекламы,никаких сбоев-работает нормально ( в Win 7). Не нравится то,что не сохраняются настройки видеопараметров после выхода из программы.
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