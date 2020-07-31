iTunes для Windows

iTunes 12.10.8.5

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Описание iTunes 12.10.8.5Описание   Скачать iTunes 12.10.8.5СКАЧАТЬ (200,99 Мб) Скриншоты iTunes 12.10.8.5Скриншоты (8)   Статистика iTunes 12.10.8.5Статистика   Отзывы о iTunes 12.10.8.5Отзывы (344)  
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4.59 из 5, всего оценок - 1609
  • Рейтинг программы - 4.59 из 5
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iTunes представляет собой не просто проигрыватель, позволяющий слушать любимые песни и смотреть фильмы. Это полноценный инструмент для организации своей медиабиблиотеки, который предлагает пользователю все самые необходимые инструменты (и даже больше!).

К примеру имеется возможность составлять "умные" списки воспроизведения, которые формируются на основе пользовательских предпочтений, синхронизировать данные с iPod, iPhone, iPad и Apple TV, осуществлять запись и импорт композиций с CD-дисков в форматах MP3, AAC, Apple Lossless, AIFF, WAV, редактировать ID3-теги и многое другое.

Также приложение предоставляет доступ к в фирменному онлайн-магазину iTunes Store и позволяет организовать совместное прослушивание музыки из других фонотек в локальной сети по протоколу DAAP.

Ключевые особенности приложение:

  • Воспроизведение музыки, фильмов, подкастов.
  • Организация мультимедийной библиотеки, возможность создания плейлистов, смарт-плейлистов и папок.
  • Удобная навигация по медиатеке.
  • Наличие функции Genius, анализирующей медиатеку пользователя и предлагающая песни и фильмы в iTunes Store, исходя из его предпочтений.
  • Доступ к фирменному онлайн-магазину iTunes Store, позволяя покупать музыку, фильмы, приложения для iOS и книги.
  • Встроенный многополосный эквалайзер.
  • Запись и импорт композиций с CD-дисков в форматах MP3, AAC, Apple Lossless, AIFF, WAV.
  • Нормализация уровня громкости.
  • Редактирование ID3-тегов.
  • Режим мини-плеера.
  • Наличие сервиса iTunes Radio.
  • Визуализация звука.
  • Возможность слушать музыку из других фонотек в локальной сети по протоколу DAAP.
  • Синхронизация с iPod, iPhone, iPad и Apple TV.
iTunes
iTunes
iTunes
iTunes
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский, Украинскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)405 / 1 606 547
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - Плееры
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Отзывы о программе iTunes

Екатерина про iTunes 12.10.7.3 [27-07-2020]

Спасибо огромное! на windows 7 все отлично загрузилось и установилось - спасли! оф сайт перенаправлял в microsoft store, а он только для 10-ки.
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Надежда про iTunes 12.10.7.3 [20-07-2020]

Человеческое Спасибо!
1 | | Ответить

Dmitriy про iTunes 12.10.6.2 [06-05-2020]

Apple га@но, га@ном было и будет. Столько проблем с программным обеспечением как с продукцией Apple ни с кем не было. Жена такая же торчиха его купила, теперь я мучаюсь с ее га@ном айфоном, чтобы скинуть ее файлы на компьютер
15 | 8 | Ответить

Доктор про iTunes 12.10.2.3 [22-01-2020]

Большое спасибо! Версия с официального сайта с середины откатывалась назад. Отсюда - все ОК.
1 | 1 | Ответить

tu про iTunes 12.10.2.3 [19-01-2020]

Спасибо за тюнс! на майкрософте даже с регистрацией невозможно скачать!! отказывают утверждая что мне нет 18ти, это надо звонить в поддержку или сканировать документы? это выше моих сил
4 | 5 | Ответить

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