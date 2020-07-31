iTunes представляет собой не просто проигрыватель, позволяющий слушать любимые песни и смотреть фильмы. Это полноценный инструмент для организации своей медиабиблиотеки, который предлагает пользователю все самые необходимые инструменты (и даже больше!).

К примеру имеется возможность составлять "умные" списки воспроизведения, которые формируются на основе пользовательских предпочтений, синхронизировать данные с iPod, iPhone, iPad и Apple TV, осуществлять запись и импорт композиций с CD-дисков в форматах MP3, AAC, Apple Lossless, AIFF, WAV, редактировать ID3-теги и многое другое.

Также приложение предоставляет доступ к в фирменному онлайн-магазину iTunes Store и позволяет организовать совместное прослушивание музыки из других фонотек в локальной сети по протоколу DAAP.

Ключевые особенности приложение: