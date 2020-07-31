iTunes представляет собой не просто проигрыватель, позволяющий слушать любимые песни и смотреть фильмы. Это полноценный инструмент для организации своей медиабиблиотеки, который предлагает пользователю все самые необходимые инструменты (и даже больше!).
К примеру имеется возможность составлять "умные" списки воспроизведения, которые формируются на основе пользовательских предпочтений, синхронизировать данные с iPod, iPhone, iPad и Apple TV, осуществлять запись и импорт композиций с CD-дисков в форматах MP3, AAC, Apple Lossless, AIFF, WAV, редактировать ID3-теги и многое другое.
Также приложение предоставляет доступ к в фирменному онлайн-магазину iTunes Store и позволяет организовать совместное прослушивание музыки из других фонотек в локальной сети по протоколу DAAP.
Ключевые особенности приложение:
Воспроизведение музыки, фильмов, подкастов.
Организация мультимедийной библиотеки, возможность создания плейлистов, смарт-плейлистов и папок.
Удобная навигация по медиатеке.
Наличие функции Genius, анализирующей медиатеку пользователя и предлагающая песни и фильмы в iTunes Store, исходя из его предпочтений.
Доступ к фирменному онлайн-магазину iTunes Store, позволяя покупать музыку, фильмы, приложения для iOS и книги.
Встроенный многополосный эквалайзер.
Запись и импорт композиций с CD-дисков в форматах MP3, AAC, Apple Lossless, AIFF, WAV.
Нормализация уровня громкости.
Редактирование ID3-тегов.
Режим мини-плеера.
Наличие сервиса iTunes Radio.
Визуализация звука.
Возможность слушать музыку из других фонотек в локальной сети по протоколу DAAP.
Apple га@но, га@ном было и будет. Столько проблем с программным обеспечением как с продукцией Apple ни с кем не было. Жена такая же торчиха его купила, теперь я мучаюсь с ее га@ном айфоном, чтобы скинуть ее файлы на компьютер 15 | 8 | Ответить
Доктор про iTunes 12.10.2.3 [22-01-2020]
Большое спасибо! Версия с официального сайта с середины откатывалась назад. Отсюда - все ОК. 1 | 1 | Ответить
tu про iTunes 12.10.2.3 [19-01-2020]
Спасибо за тюнс! на майкрософте даже с регистрацией невозможно скачать!! отказывают утверждая что мне нет 18ти, это надо звонить в поддержку или сканировать документы? это выше моих сил 4 | 5 | Ответить