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VLC Media Player (VideoLAN) 3.0.8
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4.70 из 5, всего оценок - 848
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- Рейтинг программы - 4.70 из 5
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VLC Media Player (VideoLAN) - универсальный кросс-платформенный медиаплеер, который способен воспроизвести практически любой аудио или видео файл, а также обладает дополнительными инструментами для работы с медиаконтентом. Особенностью проигрывателя является наличие встроенных кодеков (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX, XviD и др.), что и позволяет воспроизводить медиаресурс без использования дополнительных программ. Список поддерживаемых форматов просто огромен - плеер может "переварить" даже редко встречающиеся форматы, которые упакованы специфическими кодеками:
- видео - avi, wmv, vob, mkv, mp4 и др.,
- аудио - mp3, flac, ogg, wma, wav и др.
Кроме того, приложение отлично воспроизводит CD/DVD и другие диски, сетевые трансляции по URL-адресу (можно настроить в качестве сервера для трансляции потока по протоколам IPv4 или IPv6). Конечно же поддерживается организация и проигрывание плейлистов, есть возможность переключаться между аудиодорожками, включать полноэкранный режим, использовать визуализацию звука, менять масштаб видео и соотношение сторон, делать снимок экрана (скриншот), подключать субтитры и многое другое.
Помимо этого, в программе доступны разнообразные звуковые и видео эффекты:
- аудио - эквалайзер, сжатие, объемное звучание,
- видео - настройка яркости, контраста, насыщенности, четкости; кадрирование; геометрия (вращение картинки); наложение логотипа; размытие и др.
Но и это еще не все. Этот проигрыватель может с успехом использоваться в качестве конвертера медиафайлов между собой - перекодируйте файлы в удобный и приемлемый для себя формат или извлеките звуковую дорожку из видео.
В целом, можно с уверенностью сказать, что VLC Media Player мощнейший медиаплеер, который удовлетворит запросы самых взыскательных пользователей, позволив воспроизвести практически любой аудио или видео файл и настроить картинку под свои вкусы и предпочтения.
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|Что нового в VLC Media Player (VideoLAN) 3.0.8?
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Отзывы о программе VLC Media Player (VideoLAN)
Я про VLC Media Player (VideoLAN) 3.0.6 [27-01-2019]
После обновления стал работать просто отвратительно - постоянно пропадает звук, при этом тот же файл в другом плеере идет без проблем
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Юрий про VLC Media Player (VideoLAN) 3.0.4 [26-12-2018]
VLC самый удобный быстрый простой бесплатный хотя за это можно и заплатить спасибо что Вы есть удачи!
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Юлиус про VLC Media Player (VideoLAN) 3.0.3 [07-08-2018]
В версии 3.0.3 не работает определение трека по отпечатку (audio fingerprinting).
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Юлиус про VLC Media Player (VideoLAN) 3.0.3 [06-08-2018]
Версия 3.0.3 Баг в работе определителя музыки по опечатку (audio fingerprinting). Плеер думает... приходится его выключать.
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мих про VLC Media Player (VideoLAN) 3.0.1 [27-03-2018]
В последней версии 3.0.1 не работают горячие клавиши, например, n и p
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