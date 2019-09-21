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VLC Media Player (VideoLAN) для Windows

VLC Media Player (VideoLAN) 3.0.8

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Описание VLC Media Player (VideoLAN) 3.0.8Описание   Скачать VLC Media Player (VideoLAN) 3.0.8СКАЧАТЬ (40,08 Мб) Скриншоты VLC Media Player (VideoLAN) 3.0.8Скриншоты (4)   Статистика VLC Media Player (VideoLAN) 3.0.8Статистика   Отзывы о VLC Media Player (VideoLAN) 3.0.8Отзывы (148)  
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4.70 из 5, всего оценок - 848
  • Рейтинг программы - 4.70 из 5
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VLC Media Player (VideoLAN) - универсальный кросс-платформенный медиаплеер, который способен воспроизвести практически любой аудио или видео файл, а также обладает дополнительными инструментами для работы с медиаконтентом. Особенностью проигрывателя является наличие встроенных кодеков (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX, XviD и др.), что и позволяет воспроизводить медиаресурс без использования дополнительных программ. Список поддерживаемых форматов просто огромен - плеер может "переварить" даже редко встречающиеся форматы, которые упакованы специфическими кодеками:

  • видео - avi, wmv, vob, mkv, mp4 и др.,
  • аудио - mp3, flac, ogg, wma, wav и др.

Кроме того, приложение отлично воспроизводит CD/DVD и другие диски, сетевые трансляции по URL-адресу (можно настроить в качестве сервера для трансляции потока по протоколам IPv4 или IPv6). Конечно же поддерживается организация и проигрывание плейлистов, есть возможность переключаться между аудиодорожками, включать полноэкранный режим, использовать визуализацию звука, менять масштаб видео и соотношение сторон, делать снимок экрана (скриншот), подключать субтитры и многое другое.

Помимо этого, в программе доступны разнообразные звуковые и видео эффекты:

  • аудио - эквалайзер, сжатие, объемное звучание,
  • видео - настройка яркости, контраста, насыщенности, четкости; кадрирование; геометрия (вращение картинки); наложение логотипа; размытие и др.

Но и это еще не все. Этот проигрыватель может с успехом использоваться в качестве конвертера медиафайлов между собой - перекодируйте файлы в удобный и приемлемый для себя формат или извлеките звуковую дорожку из видео.

В целом, можно с уверенностью сказать, что VLC Media Player мощнейший медиаплеер, который удовлетворит запросы самых взыскательных пользователей, позволив воспроизвести практически любой аудио или видео файл и настроить картинку под свои вкусы и предпочтения.

Что нового в VLC Media Player (VideoLAN) 3.0.8?
  • Исправлены ошибки
VLC Media Player (VideoLAN)
VLC Media Player (VideoLAN)
VLC Media Player (VideoLAN)
VLC Media Player (VideoLAN)
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)62 / 780 756
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - Плееры
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Отзывы о программе VLC Media Player (VideoLAN)

Я про VLC Media Player (VideoLAN) 3.0.6 [27-01-2019]

После обновления стал работать просто отвратительно - постоянно пропадает звук, при этом тот же файл в другом плеере идет без проблем
1 | 5 | Ответить

Юрий про VLC Media Player (VideoLAN) 3.0.4 [26-12-2018]

VLC самый удобный быстрый простой бесплатный хотя за это можно и заплатить спасибо что Вы есть удачи!
| | Ответить

Юлиус про VLC Media Player (VideoLAN) 3.0.3 [07-08-2018]

В версии 3.0.3 не работает определение трека по отпечатку (audio fingerprinting).
1 | | Ответить

Юлиус про VLC Media Player (VideoLAN) 3.0.3 [06-08-2018]

Версия 3.0.3 Баг в работе определителя музыки по опечатку (audio fingerprinting). Плеер думает... приходится его выключать.
| | Ответить

мих про VLC Media Player (VideoLAN) 3.0.1 [27-03-2018]

В последней версии 3.0.1 не работают горячие клавиши, например, n и p
1 | 3 | Ответить

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