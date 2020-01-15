Программы для Windows » Видео » Плееры » Media Player Classic HC (clsid) для Windows
Media Player Classic HC (clsid) для Windows

Media Player Classic HC (clsid) 1.9.0

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Media Player Classic HC (clsid) 1.9.0Описание   Скачать Media Player Classic HC (clsid) 1.9.0СКАЧАТЬ (14,35 Мб) Скриншоты Media Player Classic HC (clsid) 1.9.0Скриншоты (6)   Статистика Media Player Classic HC (clsid) 1.9.0Статистика   Отзывы о Media Player Classic HC (clsid) 1.9.0Отзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Media Player Classic HC (clsid) - простой и удобный в использовании медиаплеер с простым интерфейсом, который является производной от классического Media Player Classic.

Плеер работает практически с любым форматом медиа, использует технологию DXVA для декодирования с использованием ресурсов видеокарты, умеет воспроизводить DVD, AVI, ASF, WMV, WMA, MP4, MOV, 3GP, MKV, DivX, WAV (включая DTS), AAC, AC3, FLV, RMVB и многое другое.

Также поддерживаются как физические, так и виртуальные DVD-диски с меню, навигацией по главам и субтитрами.

Ключевые особенности:

  • Воспроизведение DVD, AVI, ASF, WMV, WMA, MP4, MOV, 3GP, MKV, DivX, WAV (включая DTS), AAC, AC3, FLV, RMVB и пр.
  • Наличие технологии DXVA для декодирования с использованием ресурсов видеокарты.
  • Работа практически с любым форматом медиа.
  • Поддержка как физических, так и виртуальных DVD-дисков с меню, навигацией по главам и субтитрами.
Media Player Classic HC (clsid)
Media Player Classic HC (clsid)
Media Player Classic HC (clsid)
Media Player Classic HC (clsid)
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)9 / 9
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
ТОП-сегодня раздела "Плееры"
 

iTunes 12.10.2.3

Универсальный проигрыватель в стиле "all inclusive" разработанный компанией Apple, благодаря которому пользователь сможет с комфортом просматривать фильмы из своей

Light Alloy 4.10.2 Build 3317

Программа для воспроизведения мультимедиа файлов. Дело в том, что не на всех компьютерах корректно проигрываются видео-фильмы. Причиной тому может быть

Winamp 5.666.3516 / 5.8.3660 beta

Winamp - популярный проигрыватель всех современных форматов аудио и видео файлов. Также обладает возможностью воспроизведения аудио компакт-дисков, поддерживает

KMPlayer 4.2.2.36

KMPlayer - мощный медиаплеер, поддерживающий всевозможные форматы аудио и видео файлов, а также включающий в себя все необходимые для их беспроблемного

VLC Media Player (VideoLAN) 3.0.8

VLC Media Player (VideoLAN) - отличный плеер, для которого не составит особого труда воспроизвести любой медиаконтент. Обладает набором встроенных кодеков,

PotPlayer 1.7.21091

Daum PotPlayer - усовершенствованный аналог популярного мультимедийного проигрывателя KMPlayer, который предлагает пользователю высокое качество воспроизведения,

скачать Adguard

Отзывы о программе Media Player Classic HC (clsid)

Admin

Отзывов о программе Media Player Classic HC (clsid) 1.9.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 