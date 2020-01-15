Media Player Classic HC (clsid) - простой и удобный в использовании медиаплеер с простым интерфейсом, который является производной от классического Media Player Classic.
Плеер работает практически с любым форматом медиа, использует технологию DXVA для декодирования с использованием ресурсов видеокарты, умеет воспроизводить DVD, AVI, ASF, WMV, WMA, MP4, MOV, 3GP, MKV, DivX, WAV (включая DTS), AAC, AC3, FLV, RMVB и многое другое.
Также поддерживаются как физические, так и виртуальные DVD-диски с меню, навигацией по главам и субтитрами.
Ключевые особенности:
Воспроизведение DVD, AVI, ASF, WMV, WMA, MP4, MOV, 3GP, MKV, DivX, WAV (включая DTS), AAC, AC3, FLV, RMVB и пр.
Наличие технологии DXVA для декодирования с использованием ресурсов видеокарты.
Работа практически с любым форматом медиа.
Поддержка как физических, так и виртуальных DVD-дисков с меню, навигацией по главам и субтитрами.