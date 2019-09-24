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KMPlayer 4.2.2.31
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4.80 из 5, всего оценок - 4818
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- Рейтинг программы - 4.80 из 5
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KMPlayer / KMP Plus - мощнейший медиацентр корейских разработчиков. Его функциональные возможности настолько богаты, что на их перечисление и описание уйдет не один час.
Проигрыватель поддерживает практически все использующиеся в настоящий момент форматы мультимедиа файлов, включая DVD, VCD, AVI, MKV, Ogg Theora, OGM, 3GP, MPEG-1/2/4, WMV, RealMedia и QuickTime. Имеет встроенную библиотеку libavcodec, в которой уже содержатся всевозможные фильтры и кодеки для комфортабельного проигрывания практически любых форматов видео и аудио, в том числе и потоковых данных.
Новый «KMP+» ориентирован на удовлетворение самых разных вкусов и предпочтений жителей разных стран мира. Предлагаемый пользователю выбор действительно впечатляет – это и видеофильмы множества форматов, музыка разных жанров, мультимедийные приложения различной направленности, модный и современный «облачный сервис» хранения пользовательской информации и, конечно же, множество разнообразных он-лайн игр.
Плеер KMPlayer / KMP Plus имеет очень широкие и специфические возможности настройки видео, обладает качественной поддержкой субтитров различных форматов, реализованы расширенные возможности по захвату видео и аудио, умеет проигрывать недокачанные или поврежденные AVI-файлы, а также проигрывание музыкальных файлов прямо из архивов и МНОГОЕ другое.
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|Что нового в KMPlayer 4.2.2.31?
- Улучшения в работе плеера
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе KMPlayer
Михаил про KMPlayer 4.2.2.20 [25-01-2019]
Раньше был самый любимый плеер, сговнились ребятки... Чем новее тем хуже. Я так понимаю, взял продукт и пользуешься, это же говно настраивать нужно пол дня, и то не все настроил, ищу старую версию, новая полное дерьмище!!!
20 | 5 | Ответить
lizard926 про KMPlayer 4.2.2.16 [16-10-2018]
После предпоследнего обновления - всё было отлично. Но, теперь!!!!!!!! При просмотре сериала, при переключения серий - плеер становится не активным...спасает только комбинация alt+tab...
10 | 2 | Ответить
Ярослав про KMPlayer 4.2.2.13 [07-08-2018]
Большего дерьма чем эта прога я еще не видел.
12 | 7 | Ответить
Деня про KMPlayer 4.2.2.13 [20-07-2018]
Не парьте себе мозг - качайте норм версии km-player.ru/download_all.php
17 | 9 | Ответить
саша про 4.2.2.6 про KMPlayer 4.2.2.10 [30-05-2018]
Я думал это я такой рукодельный. Долго открывает, видно только половина экрана, ёб-ая реклама, нужны дополнительные телодвижение чтобы хоть как-то играл. Хлам и в мусор. После открытия это чуда (kmp) в интернете пропадает все 4 анти блокировщики рекламы.
9 | 3 | Ответить
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