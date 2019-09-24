KMPlayer для Windows

KMPlayer 4.2.2.31

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание KMPlayer 4.2.2.31Описание   Скачать KMPlayer 4.2.2.31СКАЧАТЬ (47,19 Мб) Скриншоты KMPlayer 4.2.2.31Скриншоты (9)   Статистика KMPlayer 4.2.2.31Статистика   Отзывы о KMPlayer 4.2.2.31Отзывы (579)  
Оцените программу!
4.80 из 5, всего оценок - 4818
  • Рейтинг программы - 4.80 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

KMPlayer / KMP Plus - мощнейший медиацентр корейских разработчиков. Его функциональные возможности настолько богаты, что на их перечисление и описание уйдет не один час.

Проигрыватель поддерживает практически все использующиеся в настоящий момент форматы мультимедиа файлов, включая DVD, VCD, AVI, MKV, Ogg Theora, OGM, 3GP, MPEG-1/2/4, WMV, RealMedia и QuickTime. Имеет встроенную библиотеку libavcodec, в которой уже содержатся всевозможные фильтры и кодеки для комфортабельного проигрывания практически любых форматов видео и аудио, в том числе и потоковых данных.

Новый «KMP+» ориентирован на удовлетворение самых разных вкусов и предпочтений жителей разных стран мира. Предлагаемый пользователю выбор действительно впечатляет – это и видеофильмы множества форматов, музыка разных жанров, мультимедийные приложения различной направленности, модный и современный «облачный сервис» хранения пользовательской информации и, конечно же, множество разнообразных он-лайн игр.

Плеер KMPlayer / KMP Plus имеет очень широкие и специфические возможности настройки видео, обладает качественной поддержкой субтитров различных форматов, реализованы расширенные возможности по захвату видео и аудио, умеет проигрывать недокачанные или поврежденные AVI-файлы, а также проигрывание музыкальных файлов прямо из архивов и МНОГОЕ другое.

Что нового в KMPlayer 4.2.2.31?
  • Улучшения в работе плеера
  • Исправлены ошибки
KMPlayer
KMPlayer
KMPlayer
KMPlayer
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)191 / 3 725 632
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - Плееры
ТОП-сегодня раздела "Плееры"
 

KMPlayer 4.2.2.30

KMPlayer - мощный медиаплеер, поддерживающий всевозможные форматы аудио и видео файлов, а также включающий в себя все необходимые для их беспроблемного

VLC Media Player (VideoLAN) 3.0.8

VLC Media Player (VideoLAN) - отличный плеер, для которого не составит особого труда воспроизвести любой медиаконтент. Обладает набором встроенных кодеков,

iTunes 12.9.6.3

Универсальный проигрыватель в стиле "all inclusive" разработанный компанией Apple, благодаря которому пользователь сможет с комфортом просматривать фильмы из своей

AIMP 4.60 Build 2146

AIMP Classic - настоящий аудио комбайн, позволяющий прослушивать аудио, перекодировать музыку, "грабить" AudioCD, редактировать тэги, записывать звук с любого аудио

Winamp 5.666.3516 / 5.8.3660 beta

Winamp - популярный проигрыватель всех современных форматов аудио и видео файлов. Также обладает возможностью воспроизведения аудио компакт-дисков, поддерживает

PotPlayer 1.7.20538

Daum PotPlayer - усовершенствованный аналог популярного мультимедийного проигрывателя KMPlayer, который предлагает пользователю высокое качество воспроизведения,

скачать Adguard

Отзывы о программе KMPlayer

Михаил про KMPlayer 4.2.2.20 [25-01-2019]

Раньше был самый любимый плеер, сговнились ребятки... Чем новее тем хуже. Я так понимаю, взял продукт и пользуешься, это же говно настраивать нужно пол дня, и то не все настроил, ищу старую версию, новая полное дерьмище!!!
20 | 5 | Ответить

lizard926 про KMPlayer 4.2.2.16 [16-10-2018]

После предпоследнего обновления - всё было отлично. Но, теперь!!!!!!!! При просмотре сериала, при переключения серий - плеер становится не активным...спасает только комбинация alt+tab...
10 | 2 | Ответить

Ярослав про KMPlayer 4.2.2.13 [07-08-2018]

Большего дерьма чем эта прога я еще не видел.
12 | 7 | Ответить

Деня про KMPlayer 4.2.2.13 [20-07-2018]

Не парьте себе мозг - качайте норм версии km-player.ru/download_all.php
17 | 9 | Ответить

саша про 4.2.2.6 про KMPlayer 4.2.2.10 [30-05-2018]

Я думал это я такой рукодельный. Долго открывает, видно только половина экрана, ёб-ая реклама, нужны дополнительные телодвижение чтобы хоть как-то играл. Хлам и в мусор. После открытия это чуда (kmp) в интернете пропадает все 4 анти блокировщики рекламы.
9 | 3 | Ответить

Читать все отзывы (579) / Добавить отзыв
 