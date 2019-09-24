KMPlayer / KMP Plus - мощнейший медиацентр корейских разработчиков. Его функциональные возможности настолько богаты, что на их перечисление и описание уйдет не один час.

Проигрыватель поддерживает практически все использующиеся в настоящий момент форматы мультимедиа файлов, включая DVD, VCD, AVI, MKV, Ogg Theora, OGM, 3GP, MPEG-1/2/4, WMV, RealMedia и QuickTime. Имеет встроенную библиотеку libavcodec, в которой уже содержатся всевозможные фильтры и кодеки для комфортабельного проигрывания практически любых форматов видео и аудио, в том числе и потоковых данных.

Новый «KMP+» ориентирован на удовлетворение самых разных вкусов и предпочтений жителей разных стран мира. Предлагаемый пользователю выбор действительно впечатляет – это и видеофильмы множества форматов, музыка разных жанров, мультимедийные приложения различной направленности, модный и современный «облачный сервис» хранения пользовательской информации и, конечно же, множество разнообразных он-лайн игр.

Плеер KMPlayer / KMP Plus имеет очень широкие и специфические возможности настройки видео, обладает качественной поддержкой субтитров различных форматов, реализованы расширенные возможности по захвату видео и аудио, умеет проигрывать недокачанные или поврежденные AVI-файлы, а также проигрывание музыкальных файлов прямо из архивов и МНОГОЕ другое.