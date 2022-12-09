Winamp для Windows
|Оценка:
|4.58/5 голосов - 4688
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.9.1 build 10025 RC3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Испанский, Итальянский
|Разработчик:
|Nullsoft
|Категории:
|Плееры - Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|107 / 2 031 076 | Статистика
|Размер:
|10,08 Мб
Winamp - один из самых популярных медиаплееров, который поддерживает практически все известные форматы аудио и видео файлов, а также имеет множество настроек для качественного и комфортного проигрывания контента. Среди форматов, с которыми справляется плеер, есть конечно же и самые популярные и редко встречаемые:
- аудио - aac, aif, flac, mp3, ogg, wma, wav и т.д.
- видео - avi, flv, m4v, mkv, mp4, mpeg и др.
Также Winamp поддерживает воспроизведение и списков медиафайлов в форматах asx, b4s, m3u, m3u8, pls и wpl.
Возможности этого проигрывателя действительно впечатляют: кроме неполного списка типов файлов, который указан выше, он воспроизводит MIDI и трекерную музыку, дорожки со звуковых компакт-дисков, поддерживает потоковое вещание, объемный звук, реализована опция выравнивая громкости, имеется полностью настраиваемый графический десятиполосный эквалайзер, отображает спектрограмму и осциллограмму, показывает красивые зрительные образы (для аудио), поддерживает работу с метаданными (собственный редактор, автозаполнение информации из Интернета), позволяет копировать AudioCD в цифровой формат и наоборот, может работать с подключаемыми модулями, а также многое другое.
Меломаны по достоинству оценят возможность плавного перехода между отдельными треками и функцию непрерывного воспроизведения, что позволит наслаждаться любимыми песнями и композициями так долго, как Вы этого захотите без дополнительного вмешательства.
Что же касается интерфейса Winamp, то он выполнен в стильной графической оболочке с интуитивно понятным управлением и доступом ко всем настройкам. Однако для этого плеера реализовано множество самых разнообразных визуальных оболочек, которые превратят классическую обложку приложения в совершенно фантастический и неповторимый вид.
Отдельно стоит выделить мультимедийную библиотеку, которая позволяет удобно искать, сортировать и фильтровать все медийные данные на ПК. Здесь, кстати, можно настроить управление плеером с помощью сочетания горячих клавиш или мультимедийных кнопок.
Одним словом, Winamp - это целый мультимедийный комбайн, который сможет воспроизвести любой аудио и видео контент, обеспечив еще и дополнительные запросы самых взыскательных пользователей.
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Отзывы о программе Winamp
Татьяна про Winamp 5.666.3516 / 5.8.3660 beta [29-06-2021]
в описании написано, что winamp воспроизводит видео. у меня воспроизводит только аудио, а видео только как аудио файл, то есть звук есть, а картинки нет. или я что-то не поняла?
6 | 6 | Ответить
Drot в ответ Татьяна про Winamp 5.666.3516 / 5.8.3660 beta [30-09-2021]
Скорее всего в системе не хватает каких-то кодеков.
3 | 3 | Ответить
zimak65 про Winamp 5.666.3516 / 5.8.3660 beta [15-09-2020]
Скажу просто и коротко. Кому не нравится Winamp. Идите все на *** писюльки ху***.
14 | 13 | Ответить
Михаил про Winamp 5.666.3516 / 5.8.3660 beta [27-02-2020]
Скачал, установил, в локализации нет русского языка, а у вас в описании типа есть! Как понимать?
18 | 48 | Ответить
Сергей про Winamp 5.666.3516 / 5.8.3660 beta [29-11-2019]
у меня не работает, пока не могу понять почему! Выдаёт ошибку, музыка играет плеера а сам плеер не открывается. Такое ощущение что он открывается за приделами рабочей видимости экрана.
14 | 14 | Ответить
Зарина про Winamp 5.666.3516 / 5.8.3660 beta [21-05-2019]
А вот я ничего экстремально чердосъёмного в винампе не вижу. Он уже давно не развивается. Монкей без шаманских танцев не читает, Лосслесс-форматы не читает. о САКД вообще говорить смешно! Это носитель из 90го века!!!
Спайдер жрёт всё. Фубар хавает любой рип САКД как нефигделать! Про КУЕ не говорю - ваш винамп о них даже не слышал!!!
Но вы правы - возможность покупать билеты на концерт прямо из плеера - это 100500 архиважно!!! :-))
После третьей версии винамп одряхлел, разжирел и сглюкнул. Да так, что "синий экран" стало его вторым именем... Плюс кривая совместимость с В-10...
Есть плееры лучше и манёвренней.
12 | 11 | Ответить
Илья в ответ Зарина про Winamp 5.666.3516 / 5.8.3660 beta [15-03-2020]
та какой еще sacd,это ерунда,особенно слушать такое с ПК,вы хоть знаете сколько музыки в мире записано в оригинальном sacd и dvd-audio? на пальцах пересчитать,около 1000 дисков существует в оригинале sacd,вся музыка которая гуляет в интернете,просто переконвертированое cda,вообще cda полностью перекрывает потребности привередливого меломана,особенно если оно играет с класса люкс проигрывателя по типу:meridian,T+A,oppo и т.д а на компе такое слушать вообще смысла не имеет...
7 | 6 | Ответить