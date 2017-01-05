Скачать Яндекс.Браузер
Soft4Boost TV Recorder для Windows

Soft4Boost TV Recorder 4.4.1.507

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Soft4Boost TV Recorder 4.4.1.507Описание   Скачать Soft4Boost TV Recorder 4.4.1.507СКАЧАТЬ (34,83 Мб) Скриншоты Soft4Boost TV Recorder 4.4.1.507Скриншоты (2)   Статистика Soft4Boost TV Recorder 4.4.1.507Статистика   Отзывы о Soft4Boost TV Recorder 4.4.1.507Отзывы (1)  
Оцените программу!
2.16 из 5, всего оценок - 19
  • Рейтинг программы - 2.16 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Soft4Boost TV Recorder - программа, которая сделает просмотр телевизионных программ максимально удобной и легкой. При желании понравившиеся передачи можно записывать и сохранять на жестком диске в цифровом формате. Здесь содержится полный набор всех необходимых функций для управления и упорядочивания каналов, поддерживается формат МPEG-2.

Из общего набора возможностей нужно выделить функцию Сдвиг во времени, которая позволит смотреть те фрагменты видео, которые по каким-либо причинам были пропущены - программа записывает нужный контент на жесткий диск, откуда потом он и воспроизводится.

Интерфейс приложения очень прост и удобен в работе, все основные функции доступны буквально одним щелчком мышки. Для работы программы необходим TV-тюнер, подключенный к системе.

Скриншоты Soft4Boost TV Recorder:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $24.95
Ограничение в работе программызапись видео не более 30 секунд
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 4 369
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПотоковое видео - Радио, TV плееры

Отзывы о программе Soft4Boost TV Recorder

Meidzin про Soft4Boost TV Recorder 2.4.3.151 [25-10-2014]

Программа не обнаруживает USB TV-тюнер AVerMedia A827AC.
| 1 | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

AnyDesk

SUMo

Google Chrome

KMPlayer

Балаболка

Notepad++

RoboForm

Light Alloy

ProgDVB

Viber

AIMP

Artweaver

ESET NOD32 Антивирус

Calibre

ESET NOD32 Smart Security

Nero

CheMax

Weather Watcher Live

Free Download Manager

Opera

 
 