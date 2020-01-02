Домашний медиа-сервер (UPnP-DLNA-HTTP) - программа, предоставляющая медиа-ресурсы (фотографии, аудио и видео-файлы) вашего компьютера другим UPnP (DLNA) устройствам в домашней сети, например, телевизорам Philips, Sony, Samsung, LG, Toshiba, игровым приставкам Sony Playstation 3 (4), XBOX 360, медиа-плеерам WD TV Live, Popcorn Hour, Dune, Boxee Box, IconBit, ASUS O!Play, iPad/iPhone/iPod, Apple TV (AirPlay), Chromecast (Google Cast), мобильным и PDA устройствам.

В состав программы включены различные транскодеры аудио и видео-файлов, позволяющие преобразовать медиа-ресурсы в формат, поддерживаемый устройством воспроизведения. Также возможно преобразование формата кадра видео-файлов к формату экрана устройства воспроизведения (цвет дополнения задается пользователем) и выбор аудио-дорожки.

Содержит профили транскодирования для VLC Media Player, с их помощью можно перенаправить потоки Интернет-радио, Интернет-телевидения с компьютера на медиа-устройства.

Домашний медиа-сервер поддерживает цифровое телевидение (C, S, T), управление DMR (Digital Media Renderer) устройствами, поддерживает внешние и внутренние субтитры, а также web-навигацию с HTML5-плеером для устройств без DLNA (UPnP) поддержки.