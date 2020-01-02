Домашний медиа-сервер (UPnP-DLNA-HTTP) - программа, предоставляющая медиа-ресурсы (фотографии, аудио и видео-файлы) вашего компьютера другим UPnP (DLNA) устройствам в домашней сети, например, телевизорам Philips, Sony, Samsung, LG, Toshiba, игровым приставкам Sony Playstation 3 (4), XBOX 360, медиа-плеерам WD TV Live, Popcorn Hour, Dune, Boxee Box, IconBit, ASUS O!Play, iPad/iPhone/iPod, Apple TV (AirPlay), Chromecast (Google Cast), мобильным и PDA устройствам.
В состав программы включены различные транскодеры аудио и видео-файлов, позволяющие преобразовать медиа-ресурсы в формат, поддерживаемый устройством воспроизведения. Также возможно преобразование формата кадра видео-файлов к формату экрана устройства воспроизведения (цвет дополнения задается пользователем) и выбор аудио-дорожки.
Содержит профили транскодирования для VLC Media Player, с их помощью можно перенаправить потоки Интернет-радио, Интернет-телевидения с компьютера на медиа-устройства.
Домашний медиа-сервер поддерживает цифровое телевидение (C, S, T), управление DMR (Digital Media Renderer) устройствами, поддерживает внешние и внутренние субтитры, а также web-навигацию с HTML5-плеером для устройств без DLNA (UPnP) поддержки.
NetBScanner - небольшой бесплатный инструмент, который сканирует все компьютеры в заданном пользователем диапазоне адресов, с использованием протокола NetBIOS
Отзывы о программе Домашний медиа-сервер (UPnP)
Сергей про Домашний медиа-сервер (UPnP) 2.33 [01-01-2020]
если сам себя не похвалишь, то кто же ещё! Лучше бы объяснили как настроить и пользоваться программой. А правду сказать не дадут, придумают светофоры и всякую другую хрень. | | Ответить
Егор про Домашний медиа-сервер (UPnP) 2.33 [07-08-2019]
Пользовался ей для расшаривания папки с фильмами, чтоб телик видел, он расшаривает канешно, но блять нахуя столько папок? я просто кидаю фильм в папку "видео" и хочу там видеть только этот фильм, а не "Продюссеры", "Подкасты", "Избранное", Образы, интернет телевидение, входящие фаилы, нету папки "Все видео", и блять в настроиках не убрать все эти папки, замучишься искать свои фильм, у меня уже нервов не хватает 2 | 3 | Ответить
Евгений про Домашний медиа-сервер (UPnP) 2.33 [30-07-2018]
Скачал, установил-все работало, затем пропала вкладка "ВОСПРОИЗВЕСТИ"( онаже зеленый треугольник типа PLAY),в чем проблема и где порылась собака не могу понять , пробовал переустановить - результат нуль. Непойму что не так делаю. 3 | 20 | Ответить
елена в ответ Евгений про Домашний медиа-сервер (UPnP) 2.33 [26-01-2019]
Александр про Домашний медиа-сервер (UPnP) 2.33 [02-04-2018]
Пользуюсь программой уже пару лет, нареканий нет, но сейчас заметил одну неприятную особенность: при проигрывании видео HEVC процесс транскодирования грузит процессор на 95% (i5 4590), у всех так или причина в ранней версии (юзаю 2,21)? 10 | 7 | Ответить
виталий про Домашний медиа-сервер (UPnP) 2.33 [28-03-2018]
раньше все изумительно работало!теперь телек пишет что формат файла не поддерживается!не пойму в чем проблема?переустановил не помогло!не давно менял роутер!может кто в теме? 7 | 37 | Ответить