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Домашний медиа-сервер (UPnP) для Windows

Домашний медиа-сервер (UPnP) 3.53

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Описание Домашний медиа-сервер (UPnP) 3.53Описание   Скачать Домашний медиа-сервер (UPnP) 3.53СКАЧАТЬ (88,48 Мб) Скриншоты Домашний медиа-сервер (UPnP) 3.53Скриншоты (9)   Статистика Домашний медиа-сервер (UPnP) 3.53Статистика   Отзывы о Домашний медиа-сервер (UPnP) 3.53Отзывы (31)  
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4.37 из 5, всего оценок - 131
  • Рейтинг программы - 4.37 из 5
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Домашний медиа-сервер (UPnP-DLNA-HTTP) - программа, предоставляющая медиа-ресурсы (фотографии, аудио и видео-файлы) вашего компьютера другим UPnP (DLNA) устройствам в домашней сети, например, телевизорам Philips, Sony, Samsung, LG, Toshiba, игровым приставкам Sony Playstation 3 (4), XBOX 360, медиа-плеерам WD TV Live, Popcorn Hour, Dune, Boxee Box, IconBit, ASUS O!Play, iPad/iPhone/iPod, Apple TV (AirPlay), Chromecast (Google Cast), мобильным и PDA устройствам.

В состав программы включены различные транскодеры аудио и видео-файлов, позволяющие преобразовать медиа-ресурсы в формат, поддерживаемый устройством воспроизведения. Также возможно преобразование формата кадра видео-файлов к формату экрана устройства воспроизведения (цвет дополнения задается пользователем) и выбор аудио-дорожки.

Содержит профили транскодирования для VLC Media Player, с их помощью можно перенаправить потоки Интернет-радио, Интернет-телевидения с компьютера на медиа-устройства.

Домашний медиа-сервер поддерживает цифровое телевидение (C, S, T),  управление DMR (Digital Media Renderer) устройствами, поддерживает внешние и внутренние субтитры, а также web-навигацию с HTML5-плеером для устройств без DLNA (UPnP) поддержки.

Домашний медиа-сервер (UPnP)
Домашний медиа-сервер (UPnP)
Домашний медиа-сервер (UPnP)
Домашний медиа-сервер (UPnP)
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)17 / 119 730
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Потоковое видео
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Отзывы о программе Домашний медиа-сервер (UPnP)

Сергей про Домашний медиа-сервер (UPnP) 2.33 [01-01-2020]

если сам себя не похвалишь, то кто же ещё! Лучше бы объяснили как настроить и пользоваться программой. А правду сказать не дадут, придумают светофоры и всякую другую хрень.
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Егор про Домашний медиа-сервер (UPnP) 2.33 [07-08-2019]

Пользовался ей для расшаривания папки с фильмами, чтоб телик видел, он расшаривает канешно, но блять нахуя столько папок? я просто кидаю фильм в папку "видео" и хочу там видеть только этот фильм, а не "Продюссеры", "Подкасты", "Избранное", Образы, интернет телевидение, входящие фаилы, нету папки "Все видео", и блять в настроиках не убрать все эти папки, замучишься искать свои фильм, у меня уже нервов не хватает
2 | 3 | Ответить

Евгений про Домашний медиа-сервер (UPnP) 2.33 [30-07-2018]

Скачал, установил-все работало, затем пропала вкладка "ВОСПРОИЗВЕСТИ"( онаже зеленый треугольник типа PLAY),в чем проблема и где порылась собака не могу понять , пробовал переустановить - результат нуль. Непойму что не так делаю.
3 | 20 | Ответить

елена в ответ Евгений про Домашний медиа-сервер (UPnP) 2.33 [26-01-2019]

тоже блин самое ...переустанавливаю
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Александр про Домашний медиа-сервер (UPnP) 2.33 [02-04-2018]

Пользуюсь программой уже пару лет, нареканий нет, но сейчас заметил одну неприятную особенность: при проигрывании видео HEVC процесс транскодирования грузит процессор на 95% (i5 4590), у всех так или причина в ранней версии (юзаю 2,21)?
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виталий про Домашний медиа-сервер (UPnP) 2.33 [28-03-2018]

раньше все изумительно работало!теперь телек пишет что формат файла не поддерживается!не пойму в чем проблема?переустановил не помогло!не давно менял роутер!может кто в теме?
7 | 37 | Ответить

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