NVIDIA Broadcast для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.5.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Потоковое видео
Загрузок (сегодня/всего):3 / 10 | Статистика
Размер:47,44 Мб
NVIDIA Broadcast скриншот № 1

NVIDIA Broadcast - приложение от компании NVIDIA, которое выводит на абсолютно новый уровень стримы, голосовые чаты и видеозвонки благодаря обработке голоса и видео при помощи алгоритмов ИИ.

Имеются функции на базе алгоритмов ИИ, которые устраняют нежелательные фоновые шумы и эхо нажатием одной кнопки. Удаление, замена и размытие позволяют настроить ваш фон без покупки дорогостоящего оборудования или сложных настроек освещения. Персонализируйте видеоряд с веб-камеры при помощи эффектов на основе алгоритмов ИИ, которые идеально подойдут для работы и игр в любом месте.

Особенности NVIDIA Broadcast:

  • Устранение эха и шумов. Функции на базе алгоритмов ИИ устраняют нежелательные фоновые шумы и эхо нажатием одной кнопки.
  • Виртуальный фон на любой вкус в один клик. Удаление, замена и размытие позволяют настроить ваш фон без покупки дорогостоящего оборудования или сложных настроек освещения.
  • Возможность персонализировать видеоряд с веб-камеры при помощи эффектов на основе алгоритмов ИИ.
  • Динамическое отслеживание движения при помощи автоматического кадрирования, форматирование и масштабирование обеспечивают постоянную фокусировку камеры на вас, даже когда вы двигаетесь.
  • Улучшение качества видео с веб-камеры, удаление визуального шума, который присутствует в условиях низкой освещенности, для получения более четкого изображения.
  • Работает с большинством микрофонов, динамиков, гарнитур и камер. В том числе с последними моделями популярных производителей, например ElGato, AverMedia, Razer, Asus, HyperX, SteelSeries, Rode и Bose.
  • Совместимость со многими приложениями для стриминга, видеозвонков и голосовых чатов, включая OBS Studio, Streamlabs, XSplit Broadcaster, Twitch Studio, HuYa, DouYu, Bilibili, Discord, TeamSpeak, Skype, Zoom, Webex, Microsoft Teams, Slack, Google Meet, Bluejeans и другие.
Примечание! Для работы приложения необходимо наличие драйвера NVIDIA Studio 471.11 или драйвера Game Ready 465.89, драйвера NVIDIA RTX Enterprise 471.68 и выше.
ТОП-сегодня раздела "Потоковое видео"
 

скачать ACE StreamACE Stream 3.1.32

ACE Stream - мультимедийная платформа на основе технологии P2P, которая позволяет в режиме...

скачать OBS StudioOBS Studio 28.1.2

OBS Студия - приложение для стримов на Twitch, Youtube, а также записи игр, видео с экрана, веб-камер,...

скачать SopCastSopCast 4.2.0

SopCast - популярная бесплатная программа для просмотра онлайн видеотрансляций (фильмы,...

скачать Домашний медиа-серверДомашний медиа-сервер 5.12

Домашний медиа-сервер (UPnP) - программа, предоставляющая медиа-ресурсы (фотографии, аудио и...

скачать Torrent TV плеерTorrent TV плеер 3.27

Torrent TV плеер - бесплатное приложение для просмотра ТВ в высоком качестве посредством...

скачать ProgDVBProgDVB 7.47.2

ProgDVB - бесплатное приложение, предоставляющее пользователю доступ к огромному количеству...

Отзывы о программе NVIDIA Broadcast

Admin

Отзывов о программе NVIDIA Broadcast 1.3.5.4 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв