NVIDIA Broadcast - приложение от компании NVIDIA, которое выводит на абсолютно новый уровень стримы, голосовые чаты и видеозвонки благодаря обработке голоса и видео при помощи алгоритмов ИИ.

Имеются функции на базе алгоритмов ИИ, которые устраняют нежелательные фоновые шумы и эхо нажатием одной кнопки. Удаление, замена и размытие позволяют настроить ваш фон без покупки дорогостоящего оборудования или сложных настроек освещения. Персонализируйте видеоряд с веб-камеры при помощи эффектов на основе алгоритмов ИИ, которые идеально подойдут для работы и игр в любом месте.

Особенности NVIDIA Broadcast:

Устранение эха и шумов. Функции на базе алгоритмов ИИ устраняют нежелательные фоновые шумы и эхо нажатием одной кнопки.

Виртуальный фон на любой вкус в один клик. Удаление, замена и размытие позволяют настроить ваш фон без покупки дорогостоящего оборудования или сложных настроек освещения.

Возможность персонализировать видеоряд с веб-камеры при помощи эффектов на основе алгоритмов ИИ.

Динамическое отслеживание движения при помощи автоматического кадрирования, форматирование и масштабирование обеспечивают постоянную фокусировку камеры на вас, даже когда вы двигаетесь.

Улучшение качества видео с веб-камеры, удаление визуального шума, который присутствует в условиях низкой освещенности, для получения более четкого изображения.

Работает с большинством микрофонов, динамиков, гарнитур и камер. В том числе с последними моделями популярных производителей, например ElGato, AverMedia, Razer, Asus, HyperX, SteelSeries, Rode и Bose.

Совместимость со многими приложениями для стриминга, видеозвонков и голосовых чатов, включая OBS Studio, Streamlabs, XSplit Broadcaster, Twitch Studio, HuYa, DouYu, Bilibili, Discord, TeamSpeak, Skype, Zoom, Webex, Microsoft Teams, Slack, Google Meet, Bluejeans и другие.

Примечание! Для работы приложения необходимо наличие драйвера NVIDIA Studio 471.11 или драйвера Game Ready 465.89, драйвера NVIDIA RTX Enterprise 471.68 и выше.