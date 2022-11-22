NVIDIA Broadcast для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.5.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|NVIDIA
|Категория:
|Потоковое видео
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 10 | Статистика
|Размер:
|47,44 Мб
NVIDIA Broadcast - приложение от компании NVIDIA, которое выводит на абсолютно новый уровень стримы, голосовые чаты и видеозвонки благодаря обработке голоса и видео при помощи алгоритмов ИИ.
Имеются функции на базе алгоритмов ИИ, которые устраняют нежелательные фоновые шумы и эхо нажатием одной кнопки. Удаление, замена и размытие позволяют настроить ваш фон без покупки дорогостоящего оборудования или сложных настроек освещения. Персонализируйте видеоряд с веб-камеры при помощи эффектов на основе алгоритмов ИИ, которые идеально подойдут для работы и игр в любом месте.
Особенности NVIDIA Broadcast:
- Устранение эха и шумов. Функции на базе алгоритмов ИИ устраняют нежелательные фоновые шумы и эхо нажатием одной кнопки.
- Виртуальный фон на любой вкус в один клик. Удаление, замена и размытие позволяют настроить ваш фон без покупки дорогостоящего оборудования или сложных настроек освещения.
- Возможность персонализировать видеоряд с веб-камеры при помощи эффектов на основе алгоритмов ИИ.
- Динамическое отслеживание движения при помощи автоматического кадрирования, форматирование и масштабирование обеспечивают постоянную фокусировку камеры на вас, даже когда вы двигаетесь.
- Улучшение качества видео с веб-камеры, удаление визуального шума, который присутствует в условиях низкой освещенности, для получения более четкого изображения.
- Работает с большинством микрофонов, динамиков, гарнитур и камер. В том числе с последними моделями популярных производителей, например ElGato, AverMedia, Razer, Asus, HyperX, SteelSeries, Rode и Bose.
- Совместимость со многими приложениями для стриминга, видеозвонков и голосовых чатов, включая OBS Studio, Streamlabs, XSplit Broadcaster, Twitch Studio, HuYa, DouYu, Bilibili, Discord, TeamSpeak, Skype, Zoom, Webex, Microsoft Teams, Slack, Google Meet, Bluejeans и другие.
ACE Stream - мультимедийная платформа на основе технологии P2P, которая позволяет в режиме...
OBS Студия - приложение для стримов на Twitch, Youtube, а также записи игр, видео с экрана, веб-камер,...
SopCast - популярная бесплатная программа для просмотра онлайн видеотрансляций (фильмы,...
Домашний медиа-сервер (UPnP) - программа, предоставляющая медиа-ресурсы (фотографии, аудио и...
Torrent TV плеер - бесплатное приложение для просмотра ТВ в высоком качестве посредством...
ProgDVB - бесплатное приложение, предоставляющее пользователю доступ к огромному количеству...
Отзывы о программе NVIDIA Broadcast
Admin
Отзывов о программе NVIDIA Broadcast 1.3.5.4 пока нет, можете добавить...