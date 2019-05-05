ProgDVB для Windows

ProgDVB 7.27.9

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Описание ProgDVB 7.27.9Описание   Скачать ProgDVB 7.27.9СКАЧАТЬ (18,96 Мб) Скриншоты ProgDVB 7.27.9Скриншоты (9)   Статистика ProgDVB 7.27.9Статистика   Отзывы о ProgDVB 7.27.9Отзывы (44)  
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3.84 из 5, всего оценок - 249
  • Рейтинг программы - 3.84 из 5
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ProgDVB - отличный инструмент для просмотра более 4000 каналов Интернет TV, аналогового TV, спутникового (DVB-S) и кабельного (DVB-S2, DVB-C) телевидения, IPTV и прослушивания цифрового радио. Кроме этого с помощью программы можно искать, просматривать и записывать видеоролики с YouTube, а также есть возможность просматривать файлы с локального диска и транслировать видео/аудио поток в сеть.

Основные возможности:

  • Поддержка большинства DVB, ISDB-T и ATSC устройств, включая DiSEqC и CAM функции;
  • Одновременная работа сразу с несколькими платами;
  • Наличие функции отложенного просмотра (Timeshift);
  • Поддержка HDTV;
  • Встроенный эквалайзер;
  • Запись потокового аудио/видео в файл;
  • Наличие программы телепередач (EPG, XmlTV,JTV);
  • Наличие телетекста и субтитров;
  • Трансляция каналов по сети;
  • Встроенный планировщик;
  • Наличие функции родительского контроля;
  • Поддержка плагинов;
  • Возможность смены скинов.
Что нового в ProgDVB 7.27.9?
  • Исправлены ошибки
ProgDVB
ProgDVB
ProgDVB
ProgDVB
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)27 / 162 539
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПотоковое видео - Радио, TV плееры
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Отзывы о программе ProgDVB

SSS про ProgDVB 7.25.2 [11-09-2018]

Нашел обзор на программу https://youtu.be/OtQI43y6uAY
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meir про ProgDVB 7.19.9 [15-07-2017]

Отличная программа для просмотра на компьютере IPTV
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meir про ProgDVB 7.19.9 [08-07-2017]

Отличная программы для просмотра IPTV плейлистов m3u.
Респект разработчику!
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vlad про ProgDVB 7.16.5 [20-11-2016]

Программа прикольная - все работает , как -то запустил одновременно четыре окна sat каналов - все шли со звуком и видео какофония получилась,
но через полчаса в компе перегрелся мостик то ли южный то ли северный - пришлось кнему вентилятор прилаживать. если не щелкать каналами - робит - птом виснет и танец с бубном ...
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Виктор про ProgDVB 7.16.4 [29-10-2016]

Все говорят,что работает однако на выходе ничего
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