Nero BackItUp для Windows

Nero BackItUp 2017 1.10.0.7

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Описание Nero BackItUp 2017 1.10.0.7Описание   Скачать Nero BackItUp 2017 1.10.0.7СКАЧАТЬ (2,93 Мб) Скриншоты Nero BackItUp 2017 1.10.0.7Скриншоты (7)   Статистика Nero BackItUp 2017 1.10.0.7Статистика   Отзывы о Nero BackItUp 2017 1.10.0.7Отзывы (0)  
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Nero BackItUp - универсальная многокомпонентная платформа от компании Nero AG, предоставляющая услугу как локального, так и он-лайн хранилища для обеспечения функции резервного копирования данных на различных операционных системах.

С помощью этого приложения можно создать резервные копии и потом восстановить файлы на всех локальных или внешних жестких дисках, оптических CD/DVD/Blu-ray дисках, приводах NAS, а также в онлайн-хранилище самой программы всего в три простых этапа. В бесплатной версии программы есть ограничение в размере он-лайн хранилища - не более 5 Гб, однако для начала использования инструмента этого вполне достаточно. Ну а при желании хранилище можно расширить до неограниченного объема, но уже в платной версии.

Кроме того, есть еще одна достаточно полезная опция в платном режиме Nero BackItUp: можно указать создание автоматических копий и тогда не нужно будет беспокоиться и помнить о ручном сохранении важной информации - данные будут регулярно записываться на основании указанного планировщика.

В целом, продукт Nero BackItUp получился довольно-таки привлекательным, удобным, с понятным и не обремененным "тяжелыми" настройками интерфейсом, позволяющим очень быстро сохранять важные данные с возможностью доступа к ним в любой точке мира.

Основные возможности программы Nero BackItUp:

  • Резервное копирование на жесткий диск, USB-носитель или CD/DVD/Blu-ray диск,
  • Хранение всевозможных данных (фото, музыка и документы) в он-лайновом хранилище (бесплатно до 5 ГБ),
  • Возможность обмена файлами через Facebook, Twitter, Google+ или электронную почту,
  • Просмотр фото и видео с помощью он-лайн шкалы времени.
Скриншоты Nero BackItUp:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 2 279
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРезервное копирование
 Программа Nero BackItUp отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Nero BackItUp

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