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Google Maps для iOS

Google Maps 4.26.1 для iPhone, iPad

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Описание Google Maps 4.26.1 для iPhone, iPadОписание   Скачать Google Maps 4.26.1 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (101 Мб) Скриншоты Google Maps 4.26.1 для iPhone, iPadСкриншоты (8)   Статистика Google Maps 4.26.1 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Google Maps 4.26.1 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Google Maps - удобное и полезное приложение для быстрого поиска нужных мест на карте земного шара. Здесь также можно прокладывать маршруты (автомобильные, пешие), просматривать фотографии достопримечательностей, увидеть интерьеры интересных заведений, да и вообще познакомиться с окружающим нас миром и расширить свой кругозор.

В настоящее время поддерживается более 220 точных и подробных карт стран и регионов, а также более более чем 2800 городов с маршрутами общественного транспорта, информацией о пробках и дорожных происшествиях в режиме реального времени. Доступна голосовая GPS-навигация для автомобилистов, пешеходов и велосипедистов, подробно описано более 100 миллионов различных мест мира с возможностью их просмотра.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Google Maps:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 104
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыGPS - Карты

Отзывы о программе Google Maps

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