Google Maps - удобное и полезное приложение для быстрого поиска нужных мест на карте земного шара. Здесь также можно прокладывать маршруты (автомобильные, пешие), просматривать фотографии достопримечательностей, увидеть интерьеры интересных заведений, да и вообще познакомиться с окружающим нас миром и расширить свой кругозор.

В настоящее время поддерживается более 220 точных и подробных карт стран и регионов, а также более более чем 2800 городов с маршрутами общественного транспорта, информацией о пробках и дорожных происшествиях в режиме реального времени. Доступна голосовая GPS-навигация для автомобилистов, пешеходов и велосипедистов, подробно описано более 100 миллионов различных мест мира с возможностью их просмотра.