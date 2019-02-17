Где ГАИ 4.4 для Android
Где ГАИ – отличный помощник для водителей, показывающий посты ГАИ и ГИБДД. С приложением, вас не застанут врасплох выскакивающие из-за кустов и деревьев
Яндекс.Навигатор 2.95 для Android
Яндекс.Навигатор – полезное приложение покажет кратчайшую дорогу, учитывая пробки, аварии, дорожные работы и другие дорожные ситуации. Что бы не отвлекать водителя
Карта Рима оффлайн 0.68 для Android
Карта Рима оффлайн - бесплатное приложение для Android, которое предоставляет пользователю доступ к онлайн и оффлайн карте города Рим
Google Earth 9.2.30.9 для Android
Google Earth – откройте для себя весь мир используя спутниковые снимки и изображения с камер наблюдений. Пройдитесь по улочкам городов с помощью функции «Просмотр
2GIS 3.19.9 / 4.1.44.2269 для Android
2GIS (2ГИС) – объединяет в себе возможности справочника и навигатора. Тут вы найдете список государственных и частных компаний с адресами, телефонами и ругой
Navitel Navigator 9.9.203 для Android
Navitel Navigator – популярный навигатор для автомобилистов и путешественников. Загружает карты на устройство для оффлайн-доступа к маршрутам, показывает погоду,