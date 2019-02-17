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Google Карты для Android

Google Карты 10.9.2 для Android

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Описание Google Карты 10.9.2 для AndroidОписание   Скачать Google Карты 10.9.2 для AndroidСКАЧАТЬ (31,52 Мб) Скриншоты Google Карты 10.9.2 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Google Карты 10.9.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Google Карты 10.9.2 для AndroidОтзывы (0)  
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4.33 из 5, всего оценок - 3
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Google Карты - одно из лучших приложений для навигации на Android-устройствах, с помощью которого можно без проблем найти интересующее Вас место на карте земного шара, просматривать спутниковые снимки, фотографии всевозможных достопримечательностей, и тем самым можно совершить виртуальное путешествие в любую точку мира, не выходя при этом из собственной квартиры.

Кроме этого Google Карты дают пользователю возможность прокладывать автомобильные, пешие и велосипедные маршруты (с голосовой GPS-навигацией и информацией о пробках и дорожных происшествиях в режиме реального времени). Присутствует более 220 точных и подробных карт стран и регионов, возможность поиска всевозможных объектов по ключевым словам, имеются маршруты и карты для более чем 15000 городов, подробное описание огромного количества удивительных и неповторимых мест со всех уголков земного шара с возможностью их просмотра.

Скриншоты Google Карты:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 8 746
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКарты
 Программа Google Карты отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Google Карты

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