TuneIn Radio - отличное приложение, предлагающее к прослушиванию более 100 000 настоящих радиостанций и более 4 000 000 подкастов со всего мира. С помощью этой программы можно всегда быть в курсе самых последних событий и новинок в области спортивных, новостных, музыкальных, разговорных, развлекательных и других направлений и тем.

TuneIn Radio отличается очень простым и понятным интерфейсом, что позволит пользоваться радио даже совершенно неопытным пользователям, открыв действительно огромные возможности по прослушиванию самых разнообразных станций и передач.