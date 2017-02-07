TuneIn Radio - отличное приложение, предлагающее к прослушиванию более 100 000 настоящих радиостанций и более 4 000 000 подкастов со всего мира. С помощью этой программы можно всегда быть в курсе самых последних событий и новинок в области спортивных, новостных, музыкальных, разговорных, развлекательных и других направлений и тем.
TuneIn Radio отличается очень простым и понятным интерфейсом, что позволит пользоваться радио даже совершенно неопытным пользователям, открыв действительно огромные возможности по прослушиванию самых разнообразных станций и передач.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app