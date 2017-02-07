TuneIn Radio для iOS

TuneIn Radio 11.2 для iPhone, iPad

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Описание TuneIn Radio 11.2 для iPhone, iPadОписание   Скачать TuneIn Radio 11.2 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (82.6 Мб) Скриншоты TuneIn Radio 11.2 для iPhone, iPadСкриншоты (8)   Статистика TuneIn Radio 11.2 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о TuneIn Radio 11.2 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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TuneIn Radio - отличное приложение, предлагающее к прослушиванию более 100 000 настоящих радиостанций и более 4 000 000 подкастов со всего мира. С помощью этой программы можно всегда быть в курсе самых последних событий и новинок в области спортивных, новостных, музыкальных, разговорных, развлекательных и других направлений и тем.

TuneIn Radio отличается очень простым и понятным интерфейсом, что позволит пользоваться радио даже совершенно неопытным пользователям, открыв действительно огромные возможности по прослушиванию самых разнообразных станций и передач.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты TuneIn Radio:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 468
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРадио

Отзывы о программе TuneIn Radio

Admin

Отзывов о программе TuneIn Radio 11.2 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

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