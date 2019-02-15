TuneIn Radio для iOS

TuneIn Radio 15.5 для iPhone, iPad

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Описание TuneIn Radio 15.5 для iPhone, iPadОписание   Скачать TuneIn Radio 15.5 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (135.46 Мб) Скриншоты TuneIn Radio 15.5 для iPhone, iPadСкриншоты (8)   Статистика TuneIn Radio 15.5 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о TuneIn Radio 15.5 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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1.60 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 1.60 из 5
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TuneIn Radio - отличное приложение, предлагающее к прослушиванию более 100 000 настоящих радиостанций и более 4 000 000 подкастов со всего мира. С помощью этой программы можно всегда быть в курсе самых последних событий и новинок в области спортивных, новостных, музыкальных, разговорных, развлекательных и других направлений и тем.

TuneIn Radio отличается очень простым и понятным интерфейсом, что позволит пользоваться радио даже совершенно неопытным пользователям, открыв действительно огромные возможности по прослушиванию самых разнообразных станций и передач.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты TuneIn Radio:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 595
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРадио
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Отзывы о программе TuneIn Radio

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