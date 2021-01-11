TuneIn Radio для Android
|Оценка:
|4.33/5 голосов - 12
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|25.7.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|TuneIn Inc
|Категория:
|Радио
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 25 501 | Статистика
|Размер:
|26,58 Мб
|СКАЧАТЬ
TuneIn Radio - отличное приложение для устройств под управлением Android, с помощью которого можно прослушивать более 100 000 радиостанций со всего мира. Присутствует возможность поиска музыки по жанрам, странам, исполнителю, стилю или текущему местоположению. Понравившиеся станции можно заносить в список для последующего быстрого доступа.
Слушайте спортивные, музыкальные, разговорные и новостные радиостанции со всего мира. "Наше Радио", "Эхо Москвы",“Авторадио”, “Русское Радио”, Radio Record, Спорт FM”, “Радио Команда”, BBC, Capital London, Classic FM и многие другие будут вам доступны в любое время.
- TuneIn Radio для iOS
- Исправлены неполадки на Android TV.
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Отзывы о программе TuneIn Radio
олег про TuneIn Radio 15.5.1 для Android [29-05-2016]
Радио на 5.На 2g использую fm cube с функцией дискография -бомба!Добавил прогу volume
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Paradox про TuneIn Radio 7.2 для Android [07-06-2013]
По функционалу радио на 5+, но после установки оказалось, что в программе присутствуют банеры типа "порно, секс" или типа "Телефон может иметь вирус. Нажмите, чтобы сканировать телефон." На счёт последнего сообщения. У меня стоит лицензионный DrWeb. Не хочу сказать, что это панацея, но во всяком случае антивирус имеется и не самый плохой. Телефон у ребёнка, представляете, если он увидит эти банеры и нажмёт на них? Ещё появляется всякая реклама на этих банерах, но чаще про порно и про то, что телефон может иметь вирус. Эти сообщения вводят в заблуждение, да и показать свой экран кому-либо стыдно. По этим причинам удалил программу.
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