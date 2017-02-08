Zillya! Антивирус Бесплатный 2.0.1075.0 Описание СКАЧАТЬ ( 86,84 Мб) Скриншоты (8) Статистика Отзывы (5) Оцените программу!

4.68 из 5, всего оценок - 25 Рейтинг программы - 4.68 из 5

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5 Zillya! Антивирус Бесплатный - инновационная разработка антивирусного решения, которое обеспечивает полноценную защиту компьютера от вредоносного ПО буквально нажатием на 1 кнопку и с минимальным участием пользователя. Все обновления и действия с подозрительными файлами выполняются антивирусом в автоматическом режиме. Однако, при желании в настройках можно указать и ручной режим, если так удобней и привычней. Интересно выполнено отображение информации о денной угрозе - так называемая "визитная карточка". Здесь не только показывается название самого вируса или нежелательного ПО, но дается краткий обзор возможных последствий, если проигнорировать предупреждение программы. Вирусы, кстати, классифицированы в соответствии с международными стандартами, и поэтому когда их найдено несколько, то Zillya! Антивирус Бесплатный сгруппирует все по типу воздействия, что позволит смоделировать дальнейшие мероприятия. Антивирус работает совершенно незаметно, не отвлекая от повседневной деятельности за ПК. При запуске главного окна отобразится только 1 кнопка, и если она зеленая, то все в порядке - вирусов нет, а базы самые актуальные. При нахождении чего-то подозрительного и вредоносного, всплывающее сообщение проинформирует пользователя о нейтрализации такой угрозы. Также стоит отметить и низкую ресурсоемкость Zillya! Антивирус Бесплатный, которая позволяет качественно защищать даже "слабые" ПК, почти не замедляя систему. Zillya! Антивирус Бесплатный, как и следует из названия, абсолютно бесплатен в использовании и обновлении сигнатур. Однако по прошествии месяца работы надо будет пройти простую регистрацию через социальные сети, иначе некоторые функции будут ограничены либо вообще отключены. В общем, получился довольно-таки привлекательный и необычный антивирусный продукт, который сводит к минимуму участие пользователя в его настройке и функционировании, при этом обеспечивая в комплексе стабильную защиту ПК. Что нового в Zillya! Антивирус Бесплатный 2.0.1075.0?

Различные улучшения и исправления Скриншоты Zillya! Антивирус Бесплатный: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Русский, Украинский Закачек (сегодня/всего) 0 / 2 404 Разработчик ALLIT Service Последнее обновление 08.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Антивирусы Отзывы о программе Zillya! Антивирус Бесплатный alkash Достоинства: 1)низкое влияние на систему; 2)очень простой интерфейс в стиле metro; недостатки: много "ложняков", вероятно для того, чтобы показать какой он "хороший", даже безобидную книгу в формате pdf отправил в карантин, назвав загрузчиком троянов, не говоря о файлах драйвера звука.

| | Ответить Стигмат Тестировал я этот антивирус три месяца.

Плюсы:1.Очень лёгкий для системы.С ним комп работает без збоев,систему не грузит.2.Очень простой в настройках.Это наверно самый лёгкий в настройках антивирус из всех которые у меня были.Кстати,совсем не обязательно его регистрировать.(Хотя первый раз я его зарегистрировал)Это практически ничего не даёт.Я просто переводил его в максимальные настройки и всё.3.Довольно-таки неплохой детект.Да,он пропускает всякую дрянь.Но,покажите мне хоть один антивирус который ничего не пропускает.4.Как по мне очень хорошее оформление.(ну это на любителя).

Минусы:1.Абсолютно дурацкий планировщик сканирования.(именно на сканирование.с остальными пунктами полный порядок)На это кстати жаловались и на других сайтах.2.Почему-то после перезагрузки иногда не включается Сторожевой режим.Не знаю,может это у меня одного такое,но тем не менее подобная проблема иногда возникала.3.И последнее,огромный привет службе поддержки.Отсылал я им два письма.На первое ответили через неделю,а на второе вообще забили большой и лохматый.Наверно надо было писать им на украинском,не знаю.

Вывод:довольно неплохой антивирус.Да,со своими недостатками,но есть и неоспоримые преимущества.Как по мне то ставить его можно смело и не боятся что через пару дней после установки какой-нибудь злобный вирусняк обвалит ось.

Всё то что я накнопил выше это ИМХО.

1 | | Ответить Дмитро 78 Zillya Антивирус бесплатный Версия программы: 2.0.579.0

Отличный продукт. Срок использования 41 день ОС Windows 7 Home premium x32 (лицензия), данный продукт был установлен на ПК после Norton IS в связи с окончанием лицензии как временная мера.

Итог после установки Zillya обнаружил два вируса семейства Win32xxxxxx в ходе эксплуатации за 41 день было уничтожено 26 червей семейства Win32BlacList

Итог - остаюсь с этим продуктом и продолжаю пользоваться. Интерфейс удобный и прост в использование, нагрузки на ОС нет при выполнении различных задач от игр до использования фоторедакторов, нет рекламы как в большинстве бесплатных программ.

Советую всем пользователям домашних ПК именно эту версию Zillya !!!

Разработчикам - щiра подяка пишаюсь Вами що наш продукт досконалий, процвiтання та нових успiхiв !

Чекаю на саме такий iтерфейс у Zillya IS

1 | | Ответить Minitmen Поставил на ноут,первоначальные впечатления от данного антивируса очень положительные,дальше видно будет посмотрим.

| | Ответить Diana Установила этот антивирус на комп и очень рада,он очень классный.)))

2 | | Ответить Читать все отзывы (5) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости