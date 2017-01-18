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Instagram для iOS

Instagram 10.4 для iPhone

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Описание Instagram 10.4 для iPhoneОписание   Скачать Instagram 10.4 для iPhoneСКАЧАТЬ (75.3 Мб) Скриншоты Instagram 10.4 для iPhoneСкриншоты (5)   Статистика Instagram 10.4 для iPhoneСтатистика   Отзывы о Instagram 10.4 для iPhoneОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Instagram - один из популярнейших сервисов, с помощью которого очень удобно делиться с близкими людьми интересными моментами свой жизни, запечатленными на мобильном устройстве. Где бы Вы ни находились, и что бы ни делали, если с собой есть любимый iPhone и на него засняты важные и необычные эпизоды, о которых хотелось бы рассказать другим, то именно Instagram поможет в этом. Но это приложение не только способно передавать другим интересные видео и фото, здесь еще есть и инструменты для некоторой их обработки и визуализации, с которыми Вы создадите свои уникальные и неповторимые работы.

Основные функциональные возможности Instagram:

  • Стабилизация видеозаписей,
  • Применение разнообразных эффектов для выделения нужных форм,
  • Набор встроенных фильтров XPro-II, Earlybird, Rise, Amaro, Hudson, Lo-fi, Sutro, Toaster, Brannan, Inkwell, Walden, Hefe, Nashville, 1977 и многие другие,
  • Мгновенная публикация на Facebook, Twitter, Flickr, Tumblr и Foursquare и других социальных сетях.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Instagram:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)19 / 13 466
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Фото - Обмен файлами

Отзывы о программе Instagram

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