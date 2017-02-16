DiskPulse для Windows

DiskPulse 9.4.26

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Описание DiskPulse 9.4.26Описание   Скачать DiskPulse 9.4.26СКАЧАТЬ (5,61 Мб) Скриншоты DiskPulse 9.4.26Скриншоты (4)   Статистика DiskPulse 9.4.26Статистика   Отзывы о DiskPulse 9.4.26Отзывы (0)  
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4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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DiskPulse - файловая утилита для мониторинга в режиме реального времени всех изменений на жестких дисках или в определенных папках. Чем раньше будет обнаружен какой-либо процесс, который происходит вопреки желанию пользователя или протекает не так как ожидалось, тем проще и безопаснее его решить, что собственно говоря и помогает сделать эта программа.

Удобно, что все изменения сохраняются в статистических журналах (логах), где можно посмотреть историю изменений, если что-то упущено или произошло без Вашего присутствия. Интерфейс приложения не имеет русской локализации, но выполнен в достаточно удобном и понятном виде, поэтому разобраться с настройками не составит особого труда.

Что нового в DiskPulse 9.4.26?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлен ряд ошибок
Скриншоты DiskPulse:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 688
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАрхиваторы

Отзывы о программе DiskPulse

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