MEGASync для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.5.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Mega Ltd
|Категория:
|Сравнение, Синхронизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|27,47 Мб
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MEGASync - приложение, которое предоставляет простую автоматическую синхронизацию данных между вашим компьютером и безопасным облачным хранилищем MEGA. Из особенностей данного инструмента, следует отметить возможность транслировать любой файл из вашего облака MEGA или по ссылке прямо в ваш любимый плеер, а также хранение удалённых данных.
Кроме того в арсенале приложения имеется мощный диспетчер передач, позволяющий управлять активными и завершёнными передачами: приоритизация, пауза/возобновление, открытие, создание ссылок и пр., простая автоматическая синхронизация, интеграция с браузером, файловый менеджер и многое другое.
Ключевые особенности MEGASync:
- Трансляция файлов напрямую из MEGA .
- Хранение удалённых данных.
- Прямое управление ссылками.
- Управление сетевыми параметрами.
- Полное управление передачами.
- Расширенная поддержка режимов выборочной и полной синхронизации.
- Полное сквозное шифрование для всех передач.
- Исключение выбранных типов файлов.
- Интеграция с браузером.
- Интеграция со стандартными файловыми проводниками для всех платформ.
- Версии файлов.
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