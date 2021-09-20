MEGASync для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.5.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Сравнение, Синхронизация
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:27,47 Мб
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MEGASync - приложение, которое предоставляет простую автоматическую синхронизацию данных между вашим компьютером и безопасным облачным хранилищем MEGA. Из особенностей данного инструмента, следует отметить возможность транслировать любой файл из вашего облака MEGA или по ссылке прямо в ваш любимый плеер, а также хранение удалённых данных.

Кроме того в арсенале приложения имеется мощный диспетчер передач, позволяющий управлять активными и завершёнными передачами: приоритизация, пауза/возобновление, открытие, создание ссылок и пр., простая автоматическая синхронизация, интеграция с браузером, файловый менеджер и многое другое.

Ключевые особенности MEGASync:

  • Трансляция файлов напрямую из MEGA .
  • Хранение удалённых данных.
  • Прямое управление ссылками.
  • Управление сетевыми параметрами.
  • Полное управление передачами.
  • Расширенная поддержка режимов выборочной и полной синхронизации.
  • Полное сквозное шифрование для всех передач.
  • Исключение выбранных типов файлов.
  • Интеграция с браузером.
  • Интеграция со стандартными файловыми проводниками для всех платформ.
  • Версии файлов.
Бесплатно приложение предоставляет от 15 ГБ надежного хранилища. При желании можно приобрести платный Pro-аккаунт, и расширить облачное хранилище с 200 ГБ до 4 ТБ.
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