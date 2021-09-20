MEGASync - приложение, которое предоставляет простую автоматическую синхронизацию данных между вашим компьютером и безопасным облачным хранилищем MEGA. Из особенностей данного инструмента, следует отметить возможность транслировать любой файл из вашего облака MEGA или по ссылке прямо в ваш любимый плеер, а также хранение удалённых данных.

Кроме того в арсенале приложения имеется мощный диспетчер передач, позволяющий управлять активными и завершёнными передачами: приоритизация, пауза/возобновление, открытие, создание ссылок и пр., простая автоматическая синхронизация, интеграция с браузером, файловый менеджер и многое другое.

Ключевые особенности MEGASync:

Трансляция файлов напрямую из MEGA .

Хранение удалённых данных.

Прямое управление ссылками.

Управление сетевыми параметрами.

Полное управление передачами.

Расширенная поддержка режимов выборочной и полной синхронизации.

Полное сквозное шифрование для всех передач.

Исключение выбранных типов файлов.

Интеграция с браузером.

Интеграция со стандартными файловыми проводниками для всех платформ.

Версии файлов.

Бесплатно приложение предоставляет от 15 ГБ надежного хранилища. При желании можно приобрести платный Pro-аккаунт, и расширить облачное хранилище с 200 ГБ до 4 ТБ.