VirtualDVD Media Emulator для Windows

VirtualDVD Media Emulator 8.0.0.0

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание VirtualDVD Media Emulator 8.0.0.0Описание   Скачать VirtualDVD Media Emulator 8.0.0.0СКАЧАТЬ (4,6 Мб) Скриншоты VirtualDVD Media Emulator 8.0.0.0Скриншоты (2)   Статистика VirtualDVD Media Emulator 8.0.0.0Статистика   Отзывы о VirtualDVD Media Emulator 8.0.0.0Отзывы (6)  
Оцените программу!
4.83 из 5, всего оценок - 19
  • Рейтинг программы - 4.83 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

VirtualDVD Media Emulator - простой, но достаточно удобный инструмент, который поможет создать на компьютере виртуальный привод для запуска образов CD/DVD/Blu-Ray дисков. Список поддерживаемых форматов образов дисков очень разнообразен: есть тут и самые популярные и редко встречающиеся - CloneCD (*.ccd), CDRWin (*.bin), Cue Sheets (*.cue), CDImage (*.img), ISO (*.iso), BlindRead (*.bwt), BlindWrite (*.b5t; *.b6t), Alcohol 120% Image (*.mds;*.mdf), Disc Juggler (*.cdi), Instant CD/DVD (*.pdi), Compressed ISO (*.isz), Nero (*.nrg), CloneDVD (*.dvd), CDSpace6 (*.LCD).

Программа позволяет создать одновременно до 24 приводов. Кроме того, здесь же можно и смонтировать образ диска, вставленного в реальный привод. Из дополнительных настроек нужно выделить изменение буквы созданного виртуального дисковода, региональной метки DVD, поддержку работы с сжатыми ISO-файлами.

После установки эмулятор удобно размещается в трее, где кликнув по иконке будет доступен список созданных приводов, на каждый из которых можно монтировать отдельный образ.

В целом, VirtualDVD Media Emulator отличается доступностью и простотой использования, не содержит никаких лишних функций и настроек, но зато замечательно справляется с задачей эмулирования образов CD/DVD/Blu-Ray дисков.

Что нового в VirtualDVD Media Emulator 8.0.0.0?
  • Улучшена стабильность программы
Скриншоты VirtualDVD Media Emulator:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 9 465
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭмуляторы приводов
 Программа VirtualDVD Media Emulator отмечена редакцией SoftPortal.com
ТОП-сегодня раздела "Эмуляторы приводов"
 

DAEMON Tools Lite 10.8.0.0405

Daemon Tools - небольшое, бесплатное, но при этом очень функциональное приложение для создания ISO/MDS/MDF/MDX-образов из CD/DVD/Blu-ray дисков. Программа умеет

Alcohol 120% 2.0.3.10221 Free Edition

Alcohol 120% Free - бесплатная версия популярного эмулятора приводов. Программа умеет записывать диски из образов, создавать виртуальные приводы и образы дисков,

DAEMON Tools Net 5.10.0189

DAEMON Tools Net - сетевая версия популярной программы DAEMON Tools, которая помимо работы с образами дисков, позволяет пользователю организовать на сервере

Alcohol 120% 2.0.3.10221

Alcohol 120% - популярный эмулятор CD/DVD-дисков, который создает на жестком диске ПК пользователя образ диска с данными, аудио или видео информацией, а затем

Alcohol 52% Free Edition 2.0.3.10221

Alcohol 52% Free Edition - бесплатная версия популярного эмулятора CD/DVD-приводов. Позволяет создавать до 6 виртуальных приводов с образами. Поддерживает все версии

DAEMON Tools Ultra 5.3.0.0717

DAEMON Tools Ultra - мощное многофункциональное приложение, которое сочетает в себе все основные функции популярного эмулятора оптических приводов DAEMON Tools,

скачать Adguard

Отзывы о программе VirtualDVD Media Emulator

Сергрей про VirtualDVD Media Emulator 7.8.0.0 [15-03-2018]

Умеет эмулировать аудио, а главное: смешанные дата+аудио сд — такие, как у Quake, Quake 2.
Не все из маленьких бесплатных это умеют, пришлось поискать.
| | Ответить

дядя контер про VirtualDVD Media Emulator 7.1 [25-03-2016]

Давно такую искал в которой нет ничего, кроме эмулирования дисков
И вот она пожалуйста, вообще ничего лишнего,только эмуляция и этого для меня достаточно, остальное для меня безполезные функции
| | Ответить

Иван про VirtualDVD Media Emulator 7.0 [05-12-2015]

Ништяк! Простейшая в использовании!
1 | | Ответить

Александр. про VirtualDVD Media Emulator 6.5 [05-10-2015]

Хорошая программа. Мало весит, без рекламы и главное бесплатная. Только в последнее время виртуальный привод стал часто слетать, приходится переустанавливать.
| | Ответить

Александр про VirtualDVD Media Emulator 6.5 [11-09-2015]

Отличная альтернатива громоздкому и платному Alcohol'ю.
1 | | Ответить

Читать все отзывы (6) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 