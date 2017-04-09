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IceCream PDF Split&Merge для Windows

IceCream PDF Split&Merge 3.34

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Описание IceCream PDF Split&Merge 3.34Описание   Скачать IceCream PDF Split&Merge 3.34СКАЧАТЬ (16,96 Мб) Скриншоты IceCream PDF Split&Merge 3.34Скриншоты (4)   Статистика IceCream PDF Split&Merge 3.34Статистика   Отзывы о IceCream PDF Split&Merge 3.34Отзывы (2)  
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5.00 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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IceCream PDF Split&Merge - бесплатная программа, с помощью которой можно просто и быстро разделить или объединить PDF файлы. Поддерживает 4 режима разбиения и возможность добавления неограниченного количества файлов на склеивание. Интуитивно понятный интерфейс программы и наличие дополнительных опций позволяют склеивать и разбивать PDF документы с максимальной эффективностью.

Особенности программы:

  • Возможность постраничного разбиения документов, удаления определенных страниц, а также разбиения файлов по группам и диапазонам страниц.
  • Возможность склеивания неограниченного количества документов.
  • Поддержка работы с защищенными паролем документами при условии введения пароля.
  • Встроенная читалка PDF, позволяющая осуществлять предпросмотр документов.
  • Удобное управление файлами в очереди на склеивание.
  • Удобное сохранение файлов в подпапке, текущей папке или любой другой папке на жестком диске компьютера.
  • Полная безопасность личных документов.
  • Поддержка механизма Drag&Drop.
Что нового в IceCream PDF Split&Merge 3.34?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты IceCream PDF Split&Merge:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)4 / 3 231
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF - Редакторы

Отзывы о программе IceCream PDF Split&Merge

Newkab про IceCream PDF Split&Merge 2.45 [26-11-2015]

Программа с ограничением((( на 40 страниц
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екатерина про IceCream PDF Split&Merge 2.43 [07-11-2015]

скачала, попробовала на хр, пока все идет нормально, программа работает.
5 | | Ответить

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