Peers.TV - бесплатное онлайн телевидение на экране Вашего i-устройства с возможностью записи выбранных телепередач. Это приложение автоматически определяет местоположение пользователя и провайдера интернета, тем самым подгружая доступные для просмотра каналы. А дальше все очень просто - выбирайте интересующий Вас канал и смотрите его в хорошем качестве.
Удобно, что сразу же отображается и телепрограмма, где можно узнать о текущем сеансе, прошедших передачах и анонсах новых эфиров. Есть в Peers.TV такая функция как архив, где для Вас доступны передачи, фильмы, трансляции и шоу за прошедшие 7 дней - их можно скачать в личное хранилище и потом в течении 30 дней посмотреть.
Одним словом, Peers.TV превратит Ваш i-девайс в небольшой телевизор с дополнительными полезными возможностями.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes. В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app