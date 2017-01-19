Peers.TV - бесплатное онлайн телевидение на экране Вашего i-устройства с возможностью записи выбранных телепередач. Это приложение автоматически определяет местоположение пользователя и провайдера интернета, тем самым подгружая доступные для просмотра каналы. А дальше все очень просто - выбирайте интересующий Вас канал и смотрите его в хорошем качестве.

Удобно, что сразу же отображается и телепрограмма, где можно узнать о текущем сеансе, прошедших передачах и анонсах новых эфиров. Есть в Peers.TV такая функция как архив, где для Вас доступны передачи, фильмы, трансляции и шоу за прошедшие 7 дней - их можно скачать в личное хранилище и потом в течении 30 дней посмотреть.

Одним словом, Peers.TV превратит Ваш i-девайс в небольшой телевизор с дополнительными полезными возможностями.