Peers.TV для Android
|Оценка:
|3.85/5 голосов - 18
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.37.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Peers.TV, Inetra LCC
|Категории:
|Плееры - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 27 653 | Статистика
|Размер:
|13,77 Мб
|СКАЧАТЬ
Peers.TV - бесплатное онлайн телевидение на экране вашего Android-устройства с возможностью записи выбранных телепередач.
Приложение автоматически определяет местоположение пользователя и провайдера интернета, тем самым подгружая доступные для просмотра каналы. Далее всего лишь необходимо выбрать интересующий вас канал и можно смотреть его в хорошем качестве. Сразу же отображается и телепрограмма, где можно узнать о текущем сеансе, прошедших передачах и анонсах новых эфиров.
Есть в Peers.TV такая функция как архив, где для вас доступны передачи, фильмы, трансляции и шоу за прошедшие 7 дней.
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Отзывы о программе Peers.TV
Людмила про Peers.TV 6.10.7 для Android [03-09-2016]
Прекрасная возможность смотреть русские программы за границей, но увы.... Исчез Первый канал и НТВ. Может кто знает как их вернуть?
2 | 6 | Ответить
Александр про Peers.TV 6.10.3 для Android [11-06-2016]
Установил на ТВ приставку MXV S805. Многих каналов (ОРТ,НТВ,РенТВ) нет,а на смартфоне эти каналы все есть. Почему такое различие. Скачивал одинаково с плей маркет.
2 | 10 | Ответить
Даша про Peers.TV 6.10.3 для Android [05-06-2016]
Вначале было все хорошо, потом исчезли ОРТ, НТВ, ТВЦентр. Сейчас смотрю только Россия1 и так по мелочи. Других программ, где можно посмотреть передачи в записи ну если например не успела , найти не могу. Есть только он-Лайн. Жаль. Раньше было очень удобно.
3 | 8 | Ответить
Валентин викторович про Peers.TV 6.9.6 для Android [07-03-2016]
Не нашел РЕН ТВ. Почему нет? Не понятно. Удалю
2 | 3 | Ответить