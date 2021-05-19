Peers.TV - бесплатное онлайн телевидение на экране вашего Android-устройства с возможностью записи выбранных телепередач.

Приложение автоматически определяет местоположение пользователя и провайдера интернета, тем самым подгружая доступные для просмотра каналы. Далее всего лишь необходимо выбрать интересующий вас канал и можно смотреть его в хорошем качестве. Сразу же отображается и телепрограмма, где можно узнать о текущем сеансе, прошедших передачах и анонсах новых эфиров.

Есть в Peers.TV такая функция как архив, где для вас доступны передачи, фильмы, трансляции и шоу за прошедшие 7 дней.