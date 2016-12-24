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Сбербанк Онлайн для Android

Сбербанк Онлайн 7.6.0 для Android

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Описание Сбербанк Онлайн 7.6.0 для AndroidОписание   Скачать Сбербанк Онлайн 7.6.0 для AndroidСКАЧАТЬ (48,66 Мб) Скриншоты Сбербанк Онлайн 7.6.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Сбербанк Онлайн 7.6.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Сбербанк Онлайн 7.6.0 для AndroidОтзывы (6)  
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3.76 из 5, всего оценок - 21
  • Рейтинг программы - 3.76 из 5
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Сбербанк Онлайн - официальное приложение Сбербанка для Android-устройств, которое позволяет с легкостью проводить различные финансовые операции со своего смартфона или планшета. Для это необходимо сначала получить 5-значный код в любом банкомате Сбербанка, после чего можно будет оплачивать коммунальные услуги, пополнять счет на мобильный телефон, оплачивать более 30 000 различных услуг в режиме онлайн.

Кроме этого программа позволяет открывать депозиты с повышенной процентной ставкой, переводить средства между своими картами и счетами, просматривать историю операций, а также на карты других клиентов Сбербанка.

Что нового в Сбербанк Онлайн 7.6.0 для Android?
  • Теперь вы можете получать информацию о входе и операциях в Сбербанк Онлайн в формате push-уведомлений. Полный список полученных сообщений вы сможете посмотреть в разделе «Уведомления».
  • Обновленные финансовые Цели: теперь на главном экране приложения вам виден прогресс накопления для установленных целей. Кроме того, после обновления вы сможете в пару кликов поделиться своей целью с друзьями в социальных сетях.
Скриншоты Сбербанк Онлайн:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)28 / 46 998
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФинансы, учет

Отзывы о программе Сбербанк Онлайн

Sergei про Сбербанк Онлайн 7.3.1 для Android [24-09-2016]

У заявителей этой программы наверно крыша едет?! -Я имею в виду насчет безопасности. Мой смартфон куплен в другой стране, он мне нравится, оперативка огромная, 4 ядра, внутренняя память 15гб, производительность великолепная, но вот прошивка была на английском языке, естественно я его перешил на русский и теперь это приложение работает в ограниченном для меня положении т.е. можно сказать никак. Не нравится ему ROOT-доступ, следовательно мой телефон не уязвим по отношению к вирусам. Разработчики! Вы бы свою систему при входе в Банк защищали от вирусов, какое вам дело до наших смартфонов?, с такой проблемой сталкиваются 40% людей кто захотел установить данное приложение.
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Серж про Сбербанк Онлайн 7.0.2 для Android [20-06-2016]

Гавно полное. Перестало работать и кивает на"плохое соединение с Интернет"! Причём ВСЁ остальное летает и не жалуется, вместе с остальными клиентами от других банков...
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Владимир про Сбербанк Онлайн 7.0.2 для Android [10-05-2016]

В этой версии была прекращена поддержка Android ранее 4.0. Свои "Старые" смартфоны можете выкинуть, и теперь, если хотите пользоваться Сбербанк онлайн вы должны купить новый смартфон. Вот весь смысл "обновления". Это не обновление, а развод на деньги. Естественно, об этом в обновлении нигде ни слова.
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Михаил про Сбербанк Онлайн 5.3.0.2 для Android [08-04-2015]

Садит со страшной силой батарею,в этом смысле супер!
4 | 1 | Ответить

с нашей супер деревни про Сбербанк Онлайн 5.3.0.2 для Android [04-04-2015]

Полезное приложение.
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