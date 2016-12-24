Сбербанк Онлайн - официальное приложение Сбербанка для Android-устройств, которое позволяет с легкостью проводить различные финансовые операции со своего смартфона или планшета. Для это необходимо сначала получить 5-значный код в любом банкомате Сбербанка, после чего можно будет оплачивать коммунальные услуги, пополнять счет на мобильный телефон, оплачивать более 30 000 различных услуг в режиме онлайн.

Кроме этого программа позволяет открывать депозиты с повышенной процентной ставкой, переводить средства между своими картами и счетами, просматривать историю операций, а также на карты других клиентов Сбербанка.