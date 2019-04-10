Loyverse POS - бесплатное приложение для автоматизации учета продаж, которое отлично подходит для магазина, кафе, ресторана, бара, салона красоты, киоска, выездной торговли, автомойки или любой другой торговой точки.

Программа регистрирует продажи и остатки товара в реальном времени как облачная касса, печатает чеки на принтер или отсылает на e-mail клиенту, а также позволяет создавать товары, скидки и просматривать отзывы клиентов.

В персональном веб-кабинете можно подключить и настроить несколько магазинов, увидеть аналитику продаж, обновлять остатки товаров, настроить систему лояльности, подключить сотрудников и настроить права доступа, подключить кухонный дисплей и кухонный принтер, осуществить импорт и экспорт товаров из файла.

Основные возможности программы: