|
Loyverse POS 2.10.2 для Android
|
|
|
|Оцените программу!
4.50 из 5, всего оценок - 8
|
- Рейтинг программы - 4.50 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Loyverse POS - бесплатное приложение для автоматизации учета продаж, которое отлично подходит для магазина, кафе, ресторана, бара, салона красоты, киоска, выездной торговли, автомойки или любой другой торговой точки.
Программа регистрирует продажи и остатки товара в реальном времени как облачная касса, печатает чеки на принтер или отсылает на e-mail клиенту, а также позволяет создавать товары, скидки и просматривать отзывы клиентов.
В персональном веб-кабинете можно подключить и настроить несколько магазинов, увидеть аналитику продаж, обновлять остатки товаров, настроить систему лояльности, подключить сотрудников и настроить права доступа, подключить кухонный дисплей и кухонный принтер, осуществить импорт и экспорт товаров из файла.
Основные возможности программы:
- Замена кассы (ККМ) бесплатной программой по автоматизации торговли и возможность продавать с помощью смартфона или планшета.
- Регистрация продаж даже без интернета.
- Выделение избранных товаров, чтобы продавать быстрее.
- Управление несколькими точками продаж из одного аккаунта.
- Начисление покупателям бонусов в зависимости от величины покупки.
- Применение скидок и оформление возвратов.
- Печать чеков и счетов, или отправление покупателям электронных чеков.
- Анализ продаж в реальном времени - от общих итогов до отдельного чека.
- Контроль остатков товара в реальном режиме времени.
- Подключение принтера печати чеков (сетевой и Bluetooth), сканера штрихкода (Bluetooth или USB), денежного ящика.
- Объединение товаров в категории.
- Загрузка списка товаров через CSV файл.
- Получение автоматических уведомлений о низких остатках товара.
- Настройка собственной программы лояльности и вознаграждение клиентов за повторные покупки.
- Отправка бесплатных сообщений об акциях, событиях и распродажах.
- Получение персональных отзывов клиентов и ответ на них без промедления.
|
|Что нового в Loyverse POS 2.10.2 для Android?
- Добавлена интеграция с платежной системой SumUp
- Добавлены арабский, иврит и урду языки (только для Android 6.0 или выше)
- Исправлены ошибки
|
|
ТОП-сегодня раздела "Финансы, учет"
Сбербанк Онлайн 8.6.0 для Android
Сбербанк Онлайн – приложение позволяет оплачивать различные товары и услуги, включая мобильную связь, штрафы ГИБДД или переводить средства другим клиентам банка
ePayments 3.7.3 для Android
Приложение, которое позволяет легко и безопасно управлять своими финансами прямо со своего Android-девайса. Программа предлагает простое получение и вывод денег,
Bitcoin Wallet 5.31 для Android
Бесплатное приложение для мобильных устройств на базе Android, которое представляет собой кошелек для хранения и проведения быстрых транзакций с цифровой
Приват24 5.26.03 для Android
Приват24 – установите филиал ПриватБанка на свое устройство. С помощью программы управляйте своим счетом или картой, просматривайте банковские выписки и оплачивайте
Money Lover 3.8.7 для Android
Красивое и простое в использовании Android-приложение, которое будет необходимо, в первую очередь, тем пользователям, у которых есть цель для достижения финансового
Monobank 1.21.6 для Android
Удобное Android-приложение мобильного банка без отделений Monobank. Присутствует возможность полностью управлять своей картой, переводить деньги на другие карты, а
|
|
Отзывы о программе Loyverse POS
Маша про Loyverse POS 1.44 для Android [16-01-2018]
работает отлично, но экран продаж можно было бы лучше сделать) но все равно спасибо
| | Ответить
Loyverse в ответ Маша про Loyverse POS 1.44 для Android [17-01-2018]
спасибо, мы скоро переделаем экран продаж, будет еще удобнее
| | Ответить
sader про Loyverse POS 1.44 для Android [30-11-2017]
Спасибо программа отлична, и учет рабочего времены пригодился. Но если бы работала с фискальными принтерами, готов даже платить)
| | Ответить
Loyverse в ответ sader про Loyverse POS 1.44 для Android [01-12-2017]
Мы работаем над этим, спасибо за отзыв
| | Ответить
Loyverse про Loyverse POS 1.44 для Android [23-11-2017]
Почитайте здесь https://help.loyverse.com/ru/help/import-eksport-tovarov
| | Ответить
daser про Loyverse POS 1.44 для Android [22-11-2017]
Возможно ли импортировать товары? и как это делать, спс
| | Ответить
Денис про Loyverse POS 1.41 для Android [19-11-2017]
Один минус. Чек чтоб распечатать, нужен современный принтер.
| | Ответить
Вера в ответ Денис про Loyverse POS 1.41 для Android [20-11-2017]
а где можна узнать список принтеров?
| | Ответить
Loyverse в ответ Вера про Loyverse POS 1.41 для Android [20-11-2017]
Сдесь список https://loyverse.com/ru/hardware
| | Ответить
|Читать все отзывы (10) / Добавить отзыв
|