Loyverse POS для Android

Loyverse POS 2.10.2 для Android

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Описание Loyverse POS 2.10.2 для AndroidОписание   Скачать Loyverse POS 2.10.2 для AndroidСКАЧАТЬ (9,84 Мб) Скриншоты Loyverse POS 2.10.2 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика Loyverse POS 2.10.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Loyverse POS 2.10.2 для AndroidОтзывы (10)  
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4.50 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Loyverse POS - бесплатное приложение для автоматизации учета продаж, которое отлично подходит для магазина, кафе, ресторана, бара, салона красоты, киоска, выездной торговли, автомойки или любой другой торговой точки.

Программа регистрирует продажи и остатки товара в реальном времени как облачная касса, печатает чеки на принтер или отсылает на e-mail клиенту, а также позволяет создавать товары, скидки и просматривать отзывы клиентов.

В персональном веб-кабинете можно подключить и настроить несколько магазинов, увидеть аналитику продаж, обновлять остатки товаров, настроить систему лояльности, подключить сотрудников и настроить права доступа, подключить кухонный дисплей и кухонный принтер, осуществить импорт и экспорт товаров из файла.

Основные возможности программы:

  • Замена кассы (ККМ) бесплатной программой по автоматизации торговли и возможность продавать с помощью смартфона или планшета.
  • Регистрация продаж даже без интернета.
  • Выделение избранных товаров, чтобы продавать быстрее.
  • Управление несколькими точками продаж из одного аккаунта.
  • Начисление покупателям бонусов в зависимости от величины покупки.
  • Применение скидок и оформление возвратов.
  • Печать чеков и счетов, или отправление покупателям электронных чеков.
  • Анализ продаж в реальном времени - от общих итогов до отдельного чека.
  • Контроль остатков товара в реальном режиме времени.
  • Подключение принтера печати чеков (сетевой и Bluetooth), сканера штрихкода (Bluetooth или USB), денежного ящика.
  • Объединение товаров в категории.
  • Загрузка списка товаров через CSV файл.
  • Получение автоматических уведомлений о низких остатках товара.
  • Настройка собственной программы лояльности и вознаграждение клиентов за повторные покупки.
  • Отправка бесплатных сообщений об акциях, событиях и распродажах.
  • Получение персональных отзывов клиентов и ответ на них без промедления.
Что нового в Loyverse POS 2.10.2 для Android?
  • Добавлена интеграция с платежной системой SumUp
  • Добавлены арабский, иврит и урду языки (только для Android 6.0 или выше)
  • Исправлены ошибки
Loyverse POS
Loyverse POS
Loyverse POS
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Арабскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)2 / 512
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФинансы, учет
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Отзывы о программе Loyverse POS

Маша про Loyverse POS 1.44 для Android [16-01-2018]

работает отлично, но экран продаж можно было бы лучше сделать) но все равно спасибо
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Loyverse в ответ Маша про Loyverse POS 1.44 для Android [17-01-2018]

спасибо, мы скоро переделаем экран продаж, будет еще удобнее
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sader про Loyverse POS 1.44 для Android [30-11-2017]

Спасибо программа отлична, и учет рабочего времены пригодился. Но если бы работала с фискальными принтерами, готов даже платить)
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Loyverse в ответ sader про Loyverse POS 1.44 для Android [01-12-2017]

Мы работаем над этим, спасибо за отзыв
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Loyverse про Loyverse POS 1.44 для Android [23-11-2017]

Почитайте здесь https://help.loyverse.com/ru/help/import-eksport-tovarov
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daser про Loyverse POS 1.44 для Android [22-11-2017]

Возможно ли импортировать товары? и как это делать, спс
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Денис про Loyverse POS 1.41 для Android [19-11-2017]

Один минус. Чек чтоб распечатать, нужен современный принтер.
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Вера в ответ Денис про Loyverse POS 1.41 для Android [20-11-2017]

а где можна узнать список принтеров?
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Loyverse в ответ Вера про Loyverse POS 1.41 для Android [20-11-2017]

Сдесь список https://loyverse.com/ru/hardware
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